“一双手套”筑起健康防线

在山东、安徽等生产基地，留美海归刘方毅创办的英科医疗正在开足马力生产。

从实现技术突破、提高产能，到助力防疫、参与全球抗疫，这家主营一次性PVC手套、丁腈手套等产品的医疗企业，在中国能够高比例持续稳定生产医疗级手套的企业中很有代表性。

留学期间，发现创业良机

20世纪九十年代，还在美国留学的刘方毅遇到了一件事。

当时，有客户把国内生产的医用乳胶手套运到美国，却因为缺乏销路卖不出去，大量积压在洛杉矶长滩港；另一方面，艾滋病正在欧美迅速抬头，医疗手套需求增长旺盛。在这一双双手套背后，刘方毅看到了创业机会。

那几个月，刘方毅每天早晨上课，下午便去推销手套，因为生意很好，第一个月就赚到了8000美元。对于父母都是工程师、自己是电子专业的刘方毅来说，能这么快就给手套打开销路，他自己也有些意外。做生意崭露头角，使刘方毅决心把生产手套作为自己的发展方向。

2004年，刘方毅回国发展，将全部投资重心放到了中国市场。2009年，英科医疗科技有限公司注册成立，次年建立了自己的生产工厂。

深耕手套，助力全球抗疫

手套与口罩一样，是必备的抗疫物资。2020年春天，刘方毅带领团队一手抓疫情防控，一手抓复工扩产，实现了公司经营的正常有序和快速发展。疫情初期主动放弃国际市场并以最低价格向国内销售医疗防护手套，累计向社会无偿捐助物资金额超2000万元。

后来国内疫情趋势好转，海外疫情依然严峻，英科医疗继续加大生产投入，为全球市场源源不断提供医疗防护产品。

受新冠肺炎疫情影响，一次性手套在全球范围内需求激增、供不应求，客观上为相关医疗企业带来了发展契机。依托完善的销售网络、业内领先的生产技术及工艺、快速产能扩产能力等竞争优势，英科医疗在2020年实现营业收入138.37亿元，较2019年同期增长564.29%，进一步提升了核心产品的市场占有率。

在刘方毅看来，公司虽然可以进行其它种类防疫用品的生产，但还是应该把主要精力放在深耕手套生产上。

英科医疗2019年在安徽开始建设、陆续投产的丁腈手套生产线，已经跻身全球最先进的生产线之列。位于淮北的高端医用手套智能化生产基地中，一条条生产线上机器轰鸣，清洗手膜、包裹合成液、手套卷边、增加涂层……一道道工序后，手套再从这里运往全球。

技术攻关，增强创新实力

为更好地融入健康中国发展战略，近年来，英科医疗不断增强自主创新能力，总结技术创新经验，推动科技成果向生产力转换。其中，公司研发主要集中在制造创新和产品创新两方面。前者主要是提高生产线的自动化程度，充分应用精密分散式控制系统，更精准控制温度和液位。后者主要为开发可作特殊用途的一次性手套，研发新材料，优化产品性能、质量及成本。

目前，英科医疗在全球已拥有25家分（子）公司，产品远销亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲等超过130多个国家和地区，服务于全球超1万家客户。这家留创企业如今也在进行更深层次的转型尝试，在巩固资源、技术、渠道等竞争优势同时，迈出向大健康全产业链发展的步伐。