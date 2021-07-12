截至7月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例，其中境外输入病例18例（福建4例，内蒙古3例，广东3例，云南3例，四川2例，上海1例，江苏1例，河南1例），本土病例9例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者669人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例415例（其中重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例6815例，累计治愈出院病例6400例，无死亡病例。

截至7月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例478例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86952例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92066例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1066762人，尚在医学观察的密切接触者7349人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例6例（境外输入4例）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者471例（境外输入465例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27255例。其中，香港特别行政区11951例（出院11655例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15249例（出院11802例，死亡740例）。