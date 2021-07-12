颜值消费：暑期经济新热点

2021年高考白云区广州大同中学考点，考生对着镜头摆出胜利姿势。

2021年高考后，庞大的考生群体正逐步释放巨大的消费活力。据生活服务平台大数据以及记者连日采访，运动健身、视力矫正、牙齿矫正、美容美发等成为高中毕业生们今年消费主要领域，颜值消费成高考生暑期经济新热点。

00后运动健身交易额环比增长超两倍

越来越多的高中毕业生在这个假期里抓紧健身，期待以一个崭新的形象迎接大学生活。有考生表示，本来计划旅游，现在计划改在健身房了，“用这笔预算练出好身材”。饿了么数据显示，高考后一个月，00后消费群体，运动健身订单量环比增长60%，交易额环比增长超过220%。在闲鱼联手运动平台Keep去年推出的《00后20岁生活图鉴》数据报告中显示，运动是00后第一大课余活动，58%的00后平均每周在Keep上打卡3次以上。

上周，家住海珠区的准大学生林同学刚刚到家附近的健身房“报到”，开始他的暑期健身训练。林同学的健身私教课程是妈妈为他报的，目的是希望能让孩子通过锻炼变得更加强壮，“186厘米的身高，只有140多斤，觉得不够强壮。”小林的教练杨先生告诉记者。健身房负责人李先生称，6月底开始，多了许多来咨询课程的学生，其中有部分是准大学生。

某拉提塑形工作室创始人Lynn告诉记者，这个假期前来上课的高考生大多数是在妈妈的带动下参加的。她发现，这部分孩子的家长自身热爱运动，且特别重视孩子形体、体态方面的塑造，希望通过假期的集中锻炼来改善孩子的不良姿势，塑造更美形态与气质，他们多数选择私教课。

00后美容美甲交易额环比增长超110%

美容美甲已逐渐成为高考女生“暑假清单”上的重点选项。有数据显示，高考后一个月，00后消费群体在美容美甲交易额环比增长超110%。QuestMobile数据显示，24岁以下群体占“美容美妆”人群年龄分布的比率达54.2%。

“高考完确实有很多人去烫发染发，我们班10多个女生，就有好几个烫发染发了，隔壁班更多。”高考生晓诗说。某美发品牌广州负责人黄世权发现，这个群体的小客人在高考后订单量激增，有40%-50%的增长。多数是由妈妈带着一同来做美发，有的学生甚至由家长带着、跨市来到他的门店做一次发型。

记者调查发现，部分高考生在高考结束后会进行皮肤美容项目消费。爱来精品医美的院长张才华说，六七月份订单量有30%-50%的增长，暑期订单往往来自学生，预计7月底到8月底会迎来旺季。“高考生处于青春期，更加在乎自己的颜值。青春期最容易出现的皮肤问题是青春痘。有高考生会利用半个月到1个月的时间做青春痘治疗。”

高考生拼团“摘眼镜”成消费热

记者发现，不少高考生青睐通过摘掉眼镜，矫正牙齿提升外貌、改善形象。饿了么数据显示，高考后一个月，口腔护理为代表的消费医疗行业订单，00后人群增长30%，行业订单量环比增长超过55%。

贝齿美口腔教授李京平介绍，一到暑假，门诊收到的学生咨询会较平日多。“这段时间经常有高考完的学生来咨询种牙项目。另外，戴牙套也是一个热门方向。”鑫伯齿科医疗总监黄安说，高考结束后，诊所多了好几个来就诊的高考生，年龄段集中在17-18岁之间。

眼科成为高考生考后热衷前往的另一场所。数据显示，高考后有眼科医院的手术量明显提升，一个月以来，眼科医院平均每天要做三四十台近视手术。很多医院甚至开团购会，给高考生开通绿色通道。

广州视献眼科医生徐淑榕说，暑假是学生视力矫正的高峰期。高考结束后，诊所里18-20岁区间的客人占比至少有3成，每天至少有6-7名高考后的学生来做视力矫正。“我们会详细了解每一位学生的需求。有部分高考生做视力矫正是为了报考警官学校，女孩子则更多是出于提升颜值考虑。”

行业观察：“Z世代”带动颜值经济 专家建议理性消费勿攀比

围绕颜值的消费活动与商业性行为开始兴起，被称为“颜值经济”。颜值消费的背后是近年来逐步崛起的颜值经济。伴随我国消费结构的升级，越来越多的人开始注重外在消费。从年龄上看，颜值消费正在往年轻化下沉。

苏宁金融研究院消费金融研究中心主任付一夫分析，颜值经济的崛起有三大推动力：一是居民收入提高与消费升级，二是互联网时代新型社交关系放大颜值影响力，三是“Z世代”日渐成熟。

他认为，“Z世代”群体生长于我国经济腾飞时期，物质生活较为充裕。他们普遍是独生子女，受家庭长辈关注程度高，他们渴望依托网络渠道寻求认同；再加上他们是互联网的“原住民”，对新兴事物极具好奇心。这些塑造了他们崇尚个性、追求品质、关注新鲜和刺激性事物等特征，使得“Z世代”人群热衷于追求高颜值相关的事物，让颜值经济在“Z世代”中盛行。

在付一夫看来，“Z世代”群体推动了颜值经济发展。对品质需求的提升，也能倒逼消费生产改进技能，从而推动产业升级。但他同时强调，颜值消费应当建立在理性消费的基础上，尤其是00后在收入尚不稳定的前提下，更应从自身情况出发选择适合的消费，满足切实需求，切勿脱离实际、攀比炫耀。文/记者曾繁莹 图/记者庄小龙