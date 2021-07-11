美国连续4天新增病例超2万例 德尔塔毒株导致多州感染率上升

美国媒体当地时间7月10日报道，美国已经连续第四天报告超过2万例新增新冠肺炎病例，因为德尔塔毒株已经成为美国传染性最高的新冠病毒毒株，并导致多州感染率上升。数据显示，美国上一次连续几天出现超过2万例新增病例的情况是在5月。

根据《今日美国》的分析，美国有近一半的州呈现病例数量上升趋势，内华达州的阳性检测率自2月份以来首次超过8%，病例激增的部分原因也是由于德尔塔毒株。而据阿肯色州卫生部9日数据显示，该州已连续3天报告日增1000例以上新冠病毒病例。根据数据，该州只有不到35%的人口完全接种新冠疫苗，接种率呈落后状态。截至9日，该州已累计报告了355460例新冠肺炎病例，累计死亡人数达到5948人。

截至9日，密苏里州卫生部门共记录了533670例新冠肺炎病例，比前一天增加了1544例，这也是该州连续第三天新增感染病例超过1000例。数据显示，该州只有39.6%的人口完成了疫苗接种，未接种疫苗的比率达50%以上；密西西比州只有三分之一的人口完成了新冠疫苗的接种。

美国疾病控制与预防中心主任罗谢尔·瓦伦斯基博士8日曾表示，美国超过900万人生活在病例持续激增、疫苗接种率低于40%的县，而这些地区也是德尔塔毒株传染范围最广的地方。（央视记者许弢）