云南新增12例本土确诊病例

人民网昆明7月11日电 （符皓）据云南省卫生健康委员会通报，7月10日0时至24时，云南新增新冠肺炎本土确诊病例12例；新增境外输入确诊病例4例、无症状感染者2例。无症状感染者解除隔离医学观察1例（境外输入）。截至7月10日24时，云南现有确诊病例136例（本土50例，境外输入86例），无症状感染者22例（本土3例，境外输入19例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：女，43岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例3：女，68岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：女，33岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例5：男，26岁，缅甸籍，普通型；

确诊病例6：男，44岁，缅甸籍，普通型；

确诊病例7：女，4岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例8：女，51岁，缅甸籍，普通型；

确诊病例9：女，28岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例10：女，49岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例11：女，30岁，中国籍，轻型；

确诊病例12：女，4岁，缅甸籍，轻型。

上述12人在瑞丽市全员核酸检测和重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型3例、轻型9例）。

确诊病例13：男，25岁，中国籍，轻型；

确诊病例14：男，54岁，中国籍，普通型；

确诊病例15：男，54岁，中国籍，轻型。

上述3人近期均居住在斯里兰卡。7月6日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月10日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型1例、轻型2例，斯里兰卡输入）。

确诊病例16：男，44岁，缅甸籍，普通型。

上述病例近期居住在缅甸。7月7日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月10日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型，缅甸输入）。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，21岁，中国籍；

无症状感染者2：男，29岁，缅甸籍。

上述2人近期居住在缅甸。7月7日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月10日新冠病毒核酸检测结果阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者（缅甸输入）。