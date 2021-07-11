国家卫健委：10日新增新冠肺炎确诊病例24例 其中本土病例12例

新华社北京7月11日电 国家卫健委11日通报，7月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例12例（云南4例，上海3例，四川2例，广东1例，广西1例，陕西1例），本土病例12例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者559人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例411例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6797例，累计治愈出院病例6386例，无死亡病例。

截至7月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例466例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86937例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92039例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1066268人，尚在医学观察的密切接触者7525人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例，其中境外输入16例，本土1例（在陕西）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者475例（境外输入467例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27223例。其中，香港特别行政区11950例（出院11652例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15218例（出院11698例，死亡736例）。