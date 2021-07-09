北京今天最高气温33℃继续“闷蒸” 本周日将正式入伏

中国天气网讯 早起的馈赠！经历昨天(7月8日)雷雨后，今天一大早，北京橘粉色朝霞扮靓天际。预计，今天北京最高气温33℃，将继续“闷蒸”模式，本周日将正式入伏。

昨天北京依然是闷热的一天，不过昨天下午，随着雷雨云团移入，北京海淀、石景山、昌平、密云等多地雷雨突袭，体感清凉了许多。监测显示，昨天13时至23时，全市降雨量最大的地方出现在密云马场，超过70毫米。

今天北京将继续“闷蒸”模式。北京市气象台预计，今天白天晴转多云，山区有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温33℃；夜间多云，南转北风一二级，最低气温23℃。

本周日，一年中最热的日子“三伏天”就要来了，此时气温高且潮湿，闷热难耐。预计，今起至本周日，北京最高气温都将保持在33℃左右，虽然没到达高温线，但由于湿度较大，热力丝毫不亚于高温天。

气象专家提醒，今明两天北京午后山区多雷雨出没，白天随着气温上升，加上空气湿度较大，闷热感逐渐增强，公众需注意防暑降温勤补水。