应尽早着眼全民共享医学创新成果

“面向人民生命健康”作为引领国家科技事业发展的新指针，该如何实施与谋划？7月6日，一次院士参与人数最多的香山科学会议学术研讨会召开，来自中国科学院、中国工程院的几十名院士共话面向人民生命健康战略，会议由同济大学裴钢教授、天津中医药大学张伯礼教授、中科院上海药物研究所丁健研究员和军事医学科学院张学敏研究员4位院士共同担任执行主席。

“面向人民生命健康，一定是面向全体人民的生命健康，而不是把人类社会分成几个阶层，每个阶层享受的健康权利不同。”与会专家表示，生命科学与所有学科（如人工智能、大数据）正在广泛交叉，创新的医学供给正在交叉处涌现，应尽早着眼全民共享。

让老百姓用得上“新式武器”

“近些年科技创新的发展，给健康提供了很多‘新式武器’，比如单克隆抗体药物、比如新的医疗器械。如果能尽快让我们的老百姓都用上，那能在较短时间解决很多实际问题。”中国工程院院士、中国食品药品检定研究院研究员王军志深知，解决看病难、看病贵的老问题，“好武器”事半功倍。

但“新式武器”是我国科技创新领域的短板。王军志举了一个例子：相较化学药来说，生物药正成为“新星”。以生物药中的单克隆抗体药物为例，它不仅能治疗肿瘤、免疫疾病，甚至还能治疗传染病，国际上已经有100多种单克隆抗体药物上市，而我国目前只能生产出15种。

这样的差距使得生命科学领域的院士急在心里：我国的医药领域近年来个别新产品取得很大的进步，其他方向也应该作为发展重点，突破创新，让我国人民能够享受到更高质量的医学科研成果。

此外，包括干细胞在内的新型诊疗方案应如何更稳妥、更普惠地推进，与会专家也从相关制度和管理流程上提出了中肯的建议，期待制度为“新式武器”的惠民应用给出规范的路径。

真实践！在最大社区开启智慧医疗

在北京的天通苑、回龙观地区，智慧医疗的实践已经落地。

面向人民生命健康，从前的医联体升级为健联体，不仅涵盖老百姓生病以后的就医，也涵盖没生病之前的身体保健。

但在实践中，要为老百姓提供全方位全生命周期的健康服务并非易事。

“社区居民的全息健康医疗数据整合是全球性难题。”中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿说，在此基础上，进一步提供防大病、管慢病、治急症、促健康的系统化服务目前遇到了瓶颈。

“智慧科技是破解健联体难题的关键路径，例如通过穿戴设备的智能监测可以全方位的健康检测系统。”董家鸿解释，“我们与北京市相关部门在‘回天’地区让健联体融入智慧科技，让家庭医生与百姓互动更方便，也可以通过数据的分析处理展示整个疾病的情况、影响范围，进而形成决策。”

智慧科技还可以把主动健康作为生活方式管理的一个主要方面。“有很多健康方面的问题可能还没有发展到‘病’的阶段，应该把老百姓的这部分健康问题也录入到整个健康管理系统中。”中国科学院院士、清华大学教授李蓬认为，智能科技将延伸健康管理的范围，包括公众生活方式的训练、心理精神问题等，更前端地促进和管理健康，其中还有很多问题值得研究。

据介绍，“回天计划”中的健联体将有望成为示范，通过掌握智慧健联体自主可控的关键技术，形成可复制可推广的智慧经营模式。

不了解细胞，当不了好医生

“将来的医学生如果不懂细胞医学，可能就当不了好医生。”张学敏简单的一句话道出了基础研究和临床研究的共同目标——救治患者。

基础研究发现，只要两个基因变化，就可能导致癌症的发生，这意味着在临床实践中，如果找到了有效的方法，便捷地调控这些基因，很可能许多晚期肿瘤也能获得救治。

“基础研究一旦有所突破，过去想都不敢想的临床效果会直接反映在广大患者中。”张学敏以生动的实例说明，救治患者需要基础研究学者与临床实践者共同协作，进而改进现行的救治手段。

加强基础研究是基础。据统计，2020年我国的基础研究在研发总投入的比例达6%，但与发达国家相比仍有明显差距。裴钢认为，下一步应增强生物医药创新驱动源头供给，通过协调研究方向、研究项目，提高生命科学领域基础研究的创造性、先进性。

“把生命科学的基础研究推向临床，推到服务于人民生命健康的前沿，作为连接的临床研究至关重要。”裴钢指出，中国临床研究的创新和现代化是关键，应提升我国临床研究的组织和水平，例如通过组建国际化的临床研究联盟、联合推进重大临床问题攻关等，更好地服务于人民生命健康。（记者 张佳星）