截至7月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例15例（云南9例，上海3例，广东3例），本土病例8例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者1173人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例414例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6766例，累计治愈出院病例6352例，无死亡病例。

截至7月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例451例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86902例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91989例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1065135人，尚在医学观察的密切接触者7977人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者482例（境外输入476例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27152例。其中，香港特别行政区11948例（出院11648例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15149例（出院11456例，死亡718例）。