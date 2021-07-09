“十四五”中医药文化如何传承？ 五部门印发实施方案

人民网北京7月9日电 （记者崔元苑）为推动中医药文化传播，使中医药成为群众促进健康的文化自觉，据国家中医药管理局官网消息，日前，国家中医药管理局、中央宣传部、教育部、国家卫生健康委、国家广电总局联合印发《中医药文化传播行动实施方案(2021—2025年)》（以下简称《方案》），部署推动“十四五”时期中医药文化传承弘扬工作。

《方案》强调，要坚持和加强党对中医药文化建设工作的领导，深入挖掘中医药文化内涵和时代价值，充分发挥其作为中华文明宝库“钥匙”的传导功能，加大中医药文化保护传承和传播推广力度，推动中医药文化贯穿国民教育，融入生产生活，促进中医药文化创造性转化、创新性发展，为中医药振兴发展、健康中国建设注入源源不断的文化动力。

《方案》要求，到2025年，中医药对中华文化传承发展的贡献度明显提高，作为中华文明瑰宝和钥匙的代表意义和传导功能不断彰显，成为引导群众增强民族自信与文化自信的重要支撑。中医药文化源流更加清晰、内涵更加丰富，研究成果丰硕，精神标识基本确立，对中医药事业发展的推动促进作用进一步发挥。中医药文化供给和群众性活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活，中医药养生保健知识和方法更便捷服务群众健康需要。中医药文化进校园的机制初步建立，基础进一步夯实，中小学中医药文化教育不断加强，推动实现中医药文化贯穿国民教育始终。

为了实现这些目标，《方案》明确了4项重点任务：

一是通过提炼中医药文化精神标识，加强中医药文化资源梳理和中医药文化时代阐释来深入挖掘中医药文化精髓。特别是要运用群众喜闻乐见、易于接受的现代化表达形式，创作一批面向不同受众的中医药文化作品，对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释。正本清源，净化中医药文化市场。

二是通过建设中医药文化传播平台，举办中医药文化传播活动，建设中医药健康文化知识角，加强中医药题材文艺创作来推动中医药融入生产生活。充分利用新技术和新媒体手段，形成特色突出的中医药文化传播、展示体系。运用群众喜闻乐见的传播手段和具有广泛参与度的实践路径，普及中医药健康养生知识、方法，传播中医药文化理念，提升中医药文化影响力，帮助群众更加经常接触到规范的中医药养生保健知识。

三是进一步丰富中小学中医药文化教育和丰富中医药文化进校园形式，来推动中医药文化贯穿国民教育始终。普及适宜青少年掌握的中医养生保健知识，帮助中小学生养成良好的健康意识和生活习惯。

四是推进中医药文化传播机制建设，包括中医药文化传播人才培养机制、中医药健康文化素养监测机制。定期开展中医药文化传播人才遴选培训，培养造就一支政治过硬、专业突出、求实创新的中医药文化传播工作队伍，构建能力突出、结构合理、梯次分明的人才体系开展中医药健康文化素养调查，掌握全国乡村、社区、家庭中医药健康文化知识普及情况基础信息和全国素养水平，为中医药健康文化的传播推广提供数据支撑。

《方案》要求，要形成推动中医药文化传播与知识普及的强大合力，将中医药文化传播摆上重要议事日程，纳入全局工作谋划推进，确保各项任务扎实有序推进，营造有利于中医药事业发展的良好氛围。