国家卫健委：已在六个县开展建立优质高效整合型医疗卫生服务体系的试点工程

人民网北京7月8日电（张文婷）医疗卫生服务体系是医疗卫生的载体，是医疗卫生服务这一特定功能的有机整体。今日，在国新办召开的2021年深化医药卫生体制改革重点工作任务国务院政策例行吹风会上，国家卫生健康委体制改革司司长许树强透露，今年已在山西、浙江、广西三个省份的六个县开展建立优质高效整合型医疗卫生服务体系的试点工程。

据介绍，这六个县分别是：山西运城市盐湖区和万荣县、浙江省宁波市鄞州区和湖州市长兴县、广西壮族自治区柳州市鹿寨县和桂林市恭城瑶族自治县。

许树强表示，试点工作将围绕当地百姓的主要健康需要，抓住整合型服务体系建设的关键环节，着力推进强化服务体系整合，强化政府财政投入、医保支付、人事薪酬等机制创新，强化信息化支撑工作。希望通过三年左右的时间，为试点地区的人民提供连续性、便捷性、持续性的医疗卫生健康服务。