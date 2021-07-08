国家卫健委：7月7日新增新冠肺炎确诊病例17例 其中本土病例2例

人民网北京7月8日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例15例（上海8例，福建2例，河南2例，广东2例，四川1例），本土病例2例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者805人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例418例（其中重症病例5例），现有疑似病例4例。累计确诊病例6751例，累计治愈出院病例6333例，无死亡病例。

截至7月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例447例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例86883例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91966例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1064151人，尚在医学观察的密切接触者8167人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察8例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者470例（境外输入464例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27128例。其中，香港特别行政区11945例（出院11643例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15128例（出院11277例，死亡715例）。