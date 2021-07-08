让更多“老字号”驻足海外市场

老字号，既是一种特色商贸品牌，也是民族传统文化的瑰宝。近年来，许多老字号通过持续创新，积极扩大品牌影响力，不少“网红”老字号还“翻红”海外市场，收获了一批海粉。但老字号产品拓展海外市场之路并非一帆风顺，针对企业遇到的市场问题，海关加强政策解读，在创新监管的基础上积极为企业纾困解难，助力老字号走出国门。

进入夏季，冷饮销售火热。上海光明冷饮和大白兔奶糖、百花牌花生牛轧糖跨界合作，联手推出系列冷饮新品准备主打海外市场时，却遭遇了新“烦恼”。原来，冷饮制品进口国要求，出口企业须提交符合该国食药部门进口奶制品安全要求的证明。

了解到企业需求后，上海海关第一时间伸出援手，为企业提供相关资料，详细解答政策。“除了冷饮制品外，花生牛轧糖制品出口时，有些出口目的地国家要求有非转基因的证明。对此，我们积极指导企业在出口前送检样品，并及时为通过检测的产品出具相关证书，对同类的产品进行快速放行。”上海海关所属奉贤海关物控查验二科科长蒋青说。

相比光明冷饮近几年才开始“试水”海外，老字号美加净牙膏的“留洋”历史则久得多。作为中国第一支牙膏的生产商，美加净从上世纪60年代起就开始出口海外，从中华老字号成为国外客户爱用的老品牌，但美加净的出口海外之路同样充满曲折。2019年，进口国将牙膏保质期由3年变为了2年，若不及时调整相应技术规范，出口将面临停滞。在海关协助下，企业及时申请通过了AEO资质并调整了生产线，确保了美加净牙膏的顺利出口。

“海关密切关注国外技术性贸易措施变化，组织整理和解读国外技术法规和标准，重点关注进口国对认证、技术标准、标签和环保等要求，帮助我们这样的老字号产品提升了海外竞争力。”美加净国际贸易部经理胡国敏说。

在积极为企业知识产权保驾护航的同时，海关还从优化监管模式入手，助力企业快速通关。去年以来，国际航运业缺柜、缺仓情况严峻，对企业而言，不仅要“抢到”集装箱，还要马上发货，否则会增加运营成本。对此，上海海关指导企业掌握通关流程，规范货物申报的细节和要求，最大程度提升验放效率。

“使AEO资质成为企业出口的一张金字招牌，不光让出口更便利，也使得美加净在进口国享受VIP待遇。”上海车站海关监管科科长陈文俊说，如今的美加净牙膏已远销到欧洲、非洲、美洲、大洋洲等40多个国家和地区，成为我国自主品牌牙膏出口量最多的企业。

据统计，目前，上海共有180家国家认定的老字号企业、42家上海认定的老字号企业，其中一半以上的老字号企业正在探路海外市场。“坚持品质、守正创新，不断扩大老字号品牌的影响力，既有利于做强内循环，又有助于做大外循环。”上海海关进出口食品安全处副处长王震宇说，海关系统将继续为老字号企业出口精准施策、精准护航，让更多的老字号扬名海外。（记者 顾阳）