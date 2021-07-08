你抢到暑期旅行套餐了吗

马上就要放暑假啦！在国内旅游业逐步进入稳定复苏轨道后，2021年的暑期旅游备受关注。来自同程旅行的暑期出游意愿调研数据显示，64%的受访者表示今年暑期有出游计划，其中87.4%计划跨省份游。

可以预计，一个异常火爆的暑假旅游旺季即将到来。

涨价成大概率事件

北京西城区的消费者严文在一家互联网企业上班，他准备等孩子放假后，一家三口去位于河北秦皇岛的北戴河过个周末，顺便避暑。

“我打算定一价全包的北戴河Club Med，有人帮着带娃玩，省心一点。”严文提供的预订截图显示，“7月16日周五去，周日回，一家人高铁往返，两晚高级海景房含三餐，提前两周预订的价格是11352元”。严文觉得有点贵，可正当他犹豫着跟家人商量的时候，却发现该旅程套餐居然已经被订完了。

这个小插曲，很可能只是今年暑假旅游火爆的一根小火苗。同程研究院的分析预测指出，综合考虑各方面因素及最新的数据，2021年暑期全国民航旅客发送量有望恢复至疫情前水平，即7月份和8月份的旅客总量有望达到或超过1.2亿人次，与2019年同期持平或略有增长；暑期火车旅行在7月份的客流量预计较2020年同期增长60%，整个暑期的客流量预计较2019年同期的恢复比例介于95%至100%之间。

出游的人多了，涨价就成了大概率事件。火车票价稳定，但2021年暑期的机票价格较2020年同期预计将有一定幅度上涨，高峰时段票价可能达到或超过2019年同期。来自同程旅行的机票大数据预测，2021年7月底、8月初和8月中下旬三个重要客流高峰时段的机票均价预计将超过2019年同期水平。

携程数据同样显示，目前今年暑期（7月1日—8月31日）机票均价已达到1150元，比2020年、2019年同期分别上涨93.6%、25%。随着暑期的临近，未来一个月机票和各类旅游产品价格还可能再度上涨。消费者对此已有心理准备。

“Z世代”的红色情结

眼看着赚钱效应明显，各大旅游机构也铆足了劲头开发暑期亲子游市场。6月21日，携程上线“花样开盲盒 暑你嗨”活动，共推出“吃、住、玩、飞”四类盲盒，涵盖美食、住宿、门票、机票等板块，最低售价仅5.58元。同程则推出了“花样旅行开启夏日旅游”，还有酒店推出了各种非遗体验、亲子动物园等活动，分分钟就能打动家长、孩子。

携程旅游达人“小磨妈妈”推荐了广西桂林的一家酒店，有帐篷和房车、别墅等房型，“帐篷是公共卫浴，大鹅颈房车价格略高，如果亲子游，露营和房车是不错的选择。每天上午10点有免费的喂鱼鹰活动”。

除了需要父母陪伴的“小豆包”，中高考后，有一批年轻人也会踏上毕业旅行。这些13岁至27岁之间的消费群体被称为“Z世代”。猜猜他们可能会去哪里？

说出来很多人可能不相信，“Z世代”已经成为红色旅游这一细分市场最主要的核心消费群体之一，他们最青睐的红色旅游产品包括红色遗址/遗迹、革命纪念馆/博物馆、红色专题游、革命老区深度游、红色演艺等，在各类红色文旅产品的消费用户中占比已接近60%。

同程发布的《红色传承·“Z世代”红色旅游消费偏好调查报告2021》认为，作为已经可以“平视”这个世界的“Z世代”，他们对参观各类红色纪念馆、博物馆抱有浓厚的热情，尤其是越来越流行的“线上+线下”互动方式更契合“Z世代”作为互联网“原住民”的消费及资讯获取习惯。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎表示，“Z世代”人群正逐渐成为不可忽视的旅游消费主力军。他们在要求旅游目的地创新有趣的同时，在旅游品类上更倾向于选择高品质的产品和服务承接。

这些升级的消费需求给旅行企业的营销策略提供了更多方向。例如，受疫情影响，往年暑期比较热门的出境邮轮游需求正在被国内的长江游轮替代。数据显示，今年暑期计划选择长江游轮的长线游消费者中超八成年龄在40岁以内，年龄在31岁以下的占比超五成，表明这一传统意义上的“老年游”产品已经成为年轻人的新选择。

2021年暑期旅游已经开张了，旅游企业能不能将自己的产品列入消费者的出行清单，就看是否能灵敏地抓住游客的消费期望，提供个性化的服务，让未来的两个月商机无限。（记者 佘颖）