6月29日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动，在呼和浩特市伊利集团总部收官。

探访革命圣地 赓续红色精神血脉

从4月27日至6月29日，“盛世初心 朝气向前”系列活动历时64天。活动中，“同心向党 共绣党旗”“回顾红色历史”“重温入党誓词”“与社区党组织共建”四个特色项目贯穿始终。通过活动接力式绣制党旗、党员先锋代表分享红色经典故事、再次宣读入党誓词、企业基层党组织与社区党组织共建互助等形式，传递红色精神与能量，促进伊利集团各基层党组织及广大党员始终保持共产党员的先进性，以更加饱满的热情投身于工作，并发挥党员先锋模范作用。

据统计，本次系列活动共联动17个地方党支部，约400位党员代表参与到活动中来；而那面绣满人民群众爱党之情的党旗，也将被送入伊利集团总部博物馆永久珍藏。

党建引领企业 奏响高质量发展强音

“伊利作为伴随改革开放成长起来的企业，时至今日所取得的成绩，离不开党和国家创造的发展环境，离不开党中央及各级党委政府的大力支持和关心爱护。伊利的快速发展，让我们更加坚定永远‘听党话、跟党走、报党恩’的信念和决心。多年来，我们始终坚持党的领导、加强党的建设，让党建成为企业发展的‘指南针’，成为企业践行社会责任的‘指挥棒’，持续推动企业高质量发展。”伊利集团党委书记、董事长兼总裁潘刚在活动上说。

在多年来的探索实践过程中，伊利集团党委逐渐形成了以“一中心、两促进、三主动、四融合”为核心的“1234金字塔”党建工作模型，坚定不移走高质量发展之路，助力乡村振兴与健康中国两大战略的落地。同时，集团党委以“品质为本、创新为核、国际化为翼”为发展导向，科学制定企业发展战略，将党建工作与企业经营发展相结合，集智全球、服务全球。

为更好培养人才队伍、激活企业内在能量，伊利集团党委从思想教育“活”起来、战斗堡垒“强”起来、党员干部“动”起来这三个维度，组建起一大批有活力、有特色的党支部。此外，依托党建引领，集团通过投资建设现代化奶产业集群，积极参与脱贫攻坚，践行企业社会责任。

在实现企业高质量发展的同时，伊利集团坚持“党建引领、产业带动、协同发展、共享健康”方针，将党建工作融入产业链上中下游各个环节：在上游，带动数百万养殖从业者走上了脱贫致富的道路；在中游，为上千户产业链合作伙伴提供金融扶持；在下游，成立“伊心向阳”志愿服务联合会，服务消费者，倡导健康生活方式。伊利集团让高质量发展，融合贯穿于全产业链的优化升级中。

(责编：董童、李源)