本报北京电 （记者熊建）由人民日报健康客户端、大家保险联合主办的首届中国保险养老融合与发展论坛日前在北京举行。论坛以“半生·伴生”为主题，在老龄化加速的时代背景下，汇集多方智慧探索保险业助力中国养老服务体系建设路径。

国家卫健委党组成员、全国老龄办常务副主任王建军表示，开展老龄事业，一是要树立积极老龄观，发掘、开发老年人资源，发展银发经济；二是要践行健康老龄化，把健康融入整个老龄工作和应对人口老龄化全过程；三是统筹老龄产业发展，将老龄事业和养老产业融合发展。应对人口老龄化，第一大措施是物资准备，个人家庭社会均要做好准备，保险是重要形式之一。

大家保险集团董事长何肖锋表示，保险业支持养老事业发展具有先天优势，市场上已有包括大家保险在内的10多家保险机构投资了近60个养老社区项目，在全国20多个省市提供8万多张床位，充分发挥了商业保险的催化剂和黏合剂作用。大家保险将养老作为核心战略方向和突破口，打造多层次产品服务体系，致力于让更多家庭享受高品质养老服务。

随着养老社区的不断发展，保险公司挖掘到了另一类长辈的需求：他们不愿意离开自己熟悉的生活圈，也不愿意距离子女和每天都在成长的孙辈太遥远。

可否在长辈熟悉的城市街道中开辟一隅？让他们既可享有独立生活空间，又能时常回到居住了大半辈子的生活圈，也便于亲友每日探望和陪伴。于是，建在城市中心的养老社区应运而生。大家保险、中国太保乃至泰康保险等险企，均有布局市区内的养老机构。

对此，何肖锋表示，将全力打造“离孩子近、医院近”的“城心养老”模式，并积极探索社区嵌入式“大院养老”。目前大家保险已在北京市中心搭建了3个高品质养老社区，一个嵌入式护理站，提供床位超过1500个。