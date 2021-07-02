海南持续发布高温预警 7-10月热带气旋较常年偏多

海南省气象局7月1日下午继续发布高温四级预警：预计7月2日白天，海口等11个市县的大部分乡镇及洋浦区将出现37℃以上的高温天气。这是海南省气象局近期连续第五天发布高温预警。

据海南气象部门监测，今年1月1日～6月30日，海南省平均气温24.6℃，较常年同期偏高0.7℃；各地平均气温23.2(琼中)～27.0℃(三沙)，与常年同期相比，乐东、万宁和陵水偏低0.1～0.2℃，其余市县偏高0.4(三沙)～1.2℃(澄迈、临高、儋州)。除1月偏低外，其余月份不同程度偏高。

同期，海南省平均降雨量441.1毫米，较常年同期偏少137.3毫米(23.7%)。海南岛偏少前三位的市县分别是东方、琼海、三亚，分别偏少52.8%、48.3%、41.2%。

1～6月，影响海南省的天气气候事件有低温阴雨、清明风、大雾、高温、气象干旱、热带气旋和强对流天气等，对生产生活造成了不同程度影响，并造成了一定的灾害损失。

海南省气候中心根据最新的海温、大气环流对海南省未来气候的影响，预计7～10月，影响海南省的热带气旋(含热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风及台风以上强度的热带气旋)为6～8个(常年6.2个)，其中影响海南岛的为4～6个(常年4.7个)，登陆海南岛的为2个(常年1.7个)，影响和登陆个数接近或略多于常年。影响和登陆海南省的热带气旋强度总体接近常年，但期间可能会出现个别较强台风影响。最后一个影响海南岛的热带气旋可能出现在10月下旬，接近常年(10月下旬)。

海南省气候中心预计，7～10月，海南各地总降雨量较常年略多，暴雨洪涝灾害总体略重于常年，各地平均气温不同程度偏高。

海南省气象部门建议有关部门及时关注气象部门预报预警信息，严格高风险作业活动安全管控，提防可能出现的强对流天气、热带气旋、阶段性气象干旱和暴雨洪涝灾害的不利影响。