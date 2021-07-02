长江中下游地区有持续性强降水 华北地区等地多雷阵雨

据中央气象台网站消息，未来三天，江南中北部和西部、江汉、江淮以及贵州、广西北部等地的部分地区有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨；受冷涡影响，未来三天，华北、黄淮、东北地区等地多阵雨或雷阵雨，局地有暴雨或大暴雨，并伴有强对流天气。

长江中下游地区有持续性强降水

未来三天，江南中北部和西部、江汉、江淮以及贵州、广西北部等地的部分地区有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。

预计，7月2日8时至3日8时，安徽、江苏大部、浙江西北部、山东南部、河南东南部和北部、江西北部、湖北东部、湖南北部和西部、广西北部、贵州大部、重庆南部、四川西南部、云南东北部以及陕西东南部、山西南部、河北中部、北京、天津西部、黑龙江西南部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽南部、江苏西南部等地局地有大暴雨(100～150毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米)，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。中央气象台7月2日06时继续发布暴雨黄色预警。

华北和东北地区等地多雷阵雨天气

受冷涡影响，未来三天，华北、黄淮、东北地区等地多阵雨或雷阵雨，局地有暴雨或大暴雨，并伴有强对流天气。

预计7月2日8时至3日8时，内蒙古中东部、黑龙江西南部和中部、吉林中西部、河北北部和南部、北京东部、天津北部、安徽中部等地的部分地区将有8～10级雷暴大风或冰雹天气。中央气象台7月2日6时继续发布强对流天气蓝色预警。

未来三天具体预报

7月2日8时至3日8时，东北地区西部、西藏东南部、西北地区东南部、华北大部、黄淮中南部、江淮、江汉、江南北部和西部、西南地区东部和南部、华南北部等地的部分地区有中到大雨，其中，北京东北部、河南南部、安徽中北部和南部、江苏中北部和南部、湖北东部、湖南中西部和北部等地的部分地区有暴雨或大暴雨(100～150毫米)。内蒙古西北部、新疆北疆北部和东部等地的部分地区有4～6级风。

7月3日8时至4日8时，内蒙古东部、东北地区西部、西藏东南部、江淮、江汉东部、江南北部、西南地区东南部、等地的部分地区有中到大雨，其中，安徽南部、湖北东部、湖南北部和西部、江西北部等地的部分地区有暴雨或大暴雨(100～110毫米)。内蒙古西部的部分地区有5～6级风。

7月4日8时至5日8时，内蒙古东部、东北地区西部、西藏东南部、江淮大部、江汉东部、江南西部、西南地区东南部等地的部分地区有中到大雨，其中，安徽中南部、湖北东部等地的部分地区有暴雨或大暴雨(100～140毫米)。