逾十万人次广州青年志愿者支援抗疫一线，服务时长超73.5万小时

截至目前，广州青年志愿者在全市1033个疫苗接种点和核酸检测点开展秩序指引、宣传指导、信息录入等志愿服务工作，累计上岗12.4万人次，服务时长超73.5万小时。

近日，广州本土新冠肺炎疫情防控攻坚战利好消息不断，这背后，少不了逾十万人次的羊城青年志愿者在抗疫一线的全力支持。

记者了解到，自5月底广州发生疫情以来，共青团广州市委、市志愿者行动指导中心迅速统筹安排，根据全市疫情防控工作部署要求，迅速建立市、区两级疫情防控青年志愿服务队。截至目前，广州青年志愿者在全市1033个疫苗接种点和核酸检测点开展秩序指引、宣传指导、信息录入等志愿服务工作，累计上岗12.4万人次，服务时长超过73.5万小时。

疫情发生以来，共青团市委在市、区两级疫情防控青年志愿服务队，通过制定“做向导”“解心事”“送物资”“送义教”“送关爱”“护平安”等专项服务，推出系列宣传海报、视频，引导市民科学防疫；并组建“广州12355抗疫心理关爱服务”突击队为青少年提供心理服务，组织志愿者开展物资整理、打包运输、搬运派发等志愿服务工作，

同时，共青团广州市委还组织了大学生为抗疫医护人员子女、困难青少年开展“云上课业辅导”志愿服务；组织志愿者在50多个重要交通站场，开展为市民测量体温、指引市民有序排队等志愿服务工作。

共青团广州市委相关负责人表示，他们在高考期间，组织志愿者开展秩序维护、应急救援、爱心助考、发放防疫包等服务；端午期间，组织志愿者为一线防疫人员和残疾人士、孤寡老人等赠送粽子、水果、防疫物资等。