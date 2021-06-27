国家卫健委：6月26日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（云南5例，福建4例，北京1例，天津1例，上海1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例26例，解除医学观察的密切接触者1784人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例386例（其中重症病例12例），无现有疑似病例。累计确诊病例6540例，累计治愈出院病例6154例，无死亡病例。

截至6月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例462例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例86634例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91732例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1057064人，尚在医学观察的密切接触者17908人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者471例（境外输入455例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26509例。其中，香港特别行政区11911例（出院11624例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14545例（出院9916例，死亡623例）。