第五批国家组织药品集采23日开标 拟中选药品平均降价56%

第五批国家组织药品集采23日在上海开标，产生拟中选结果：拟中选企业148家，拟中选产品251个，拟中选药品平均降价56%。按约定采购量计算，每年可节省255亿元。

这是国家组织药品集采规模最大的一次。涉及品种数量最多、涉及采购金额最高、注射剂品种占比最高等看点，使得此次集采备受关注。

注射剂成为集采“大户”

此次集采的一大亮点：在第五批国家组织药品集采中，注射剂品种占集采品种总数一半，涉及金额约占此次集采总金额70%，成为集采“大户”。

“通过注射剂集采，临床患者受益面将进一步拓宽。”上海市医疗保障局医药价格和招标采购处处长龚波介绍，集采注射剂均通过一致性评价，价优的基础上疗效也有保障。其中，抗生素类注射剂价格降幅明显，如常用头孢的价格降幅达到75%。

据了解，此前集采注射剂仅有1年的采购周期，此次集采注射剂的采购周期与口服制剂相同，视中选企业数量给予1年至3年不等的采购周期。

“相较于口服片剂，注射剂的主要市场是在医疗机构。”中国社会科学院教授姚宇说，注射剂集采比重的提升，将进一步为公立医院节约相应的医保资金，为公立医院发展准备“资金弹药”。

集采品种数量创新高

61种拟采购药品采购成功——此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌等重大疾病用药。一批常用药品费用将明显降低。

“在抗癌药中，包括紫杉醇、盐酸吉西他滨、多西他赛、奥沙利铂等重要化疗药物中选。”复旦大学公共卫生学院教授胡善联说，对肿瘤患者来说，这将大幅降低医疗费用。

此外，不少药品品种均是首次“亮相”集采名单，比如造影剂碘克沙醇注射液、营养剂ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液等。

采购金额创新高

“中标的ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液在临床上主要应用于需要肠外营养治疗的患者。”贝朗医疗高级业务总监刘杰介绍，该药原价为400多元，中选价格降到113.91元。

“这次集采竞争最为充分和激烈的是抗凝药利伐沙班片。”龚波介绍，20多家企业参与竞争，入围限价为每片27.6元，最终平均中选价约每片0.5元，最低达到每片0.18元，集采产品的充分竞争可以帮助降低患者治疗费用，并节省更多医保资金。

此次集采拟中选药品平均降价56%，按集采前价格计算，涉及公立医疗机构采购金额550亿元，创下历次集采新高。

外资企业中选数显著提升

第五批国家组织药品集采共148家企业的251个产品获得拟中选资格，投标产品中选比例为71%，相比前四批集采的中选比例，投标产品中选率趋于稳定。

值得注意的是，在第五批国家组织药品集中采购中，有10家外资医药企业的11个产品拟中选，涉及法国赛诺菲、美国通用、德国费森尤斯、以色列梯瓦等，外资企业中选数较前四批有明显提升。

“参与这次集采申报的外资企业约有50家。”姚宇说，外资企业参与集采的积极性正在提高。这也在一定程度上体现出，通过一致性评价的国产仿制药正给外资企业带来竞争压力。

“外资药企对我国药品集采制度的认可度和响应度在提高。”龚波说，通过参与集采，外资药企的原研药也在不断惠及患者。比如原研药奥沙利铂价格降幅约83%，这将进一步惠及肿瘤患者。

国家医疗保障局有关负责人表示，五批国家组织药品集采已经覆盖218个药品品种。下一步，按照常态化制度化开展药品集中带量采购工作的要求，国家组织药品集中采购范围将持续扩大，进一步提高群众受益面和获得感。

据新华社