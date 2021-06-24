国家卫健委：6月23日新增新冠肺炎确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京6月24日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（广东8例，四川3例，云南3例，辽宁1例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者931人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例381例（其中重症病例9例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6477例，累计治愈出院病例6096例，无死亡病例。

截至6月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例492例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例86541例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91669例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1053735人，尚在医学观察的密切接触者19292人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例7例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入15例）；尚在医学观察的无症状感染者463例（境外输入443例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26211例。其中，香港特别行政区11898例（出院11619例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14260例（出院9041例，死亡599例）。