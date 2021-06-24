“德尔塔”祸及92国：变异新冠病毒拉响全球疫情新警报

6月22日，在以色列中部城市莫迪因的一处医疗保健服务站内，一名未成年人在接种新冠疫苗。以色列总理贝内特当日发表声明说，近期该国新冠确诊病例数显著增加，新冠肺炎疫情已在该国重新暴发。吉尔·科恩·马根/摄（新华社发）

新冠肺炎疫情暴发的第二年，与变异病毒战斗和“赛跑”，成为全世界难以回避的新问题。世卫组织总干事谭德塞6月14日表示，现有证据表明，新的变异毒株加剧了新冠肺炎疫情在全球的扩散。

目前共有4种变异病毒被世卫组织标记为“需要关注”，即最高担忧程度，分别是“阿尔法”（Alpha，英国最先报告的B.1.1.7新冠病毒变异株）、“贝塔”（Beta，南非最先报告的B.1.351新冠病毒变异株）、“伽玛”（Gamma，巴西最先报告的P.1新冠病毒变异株）和“德尔塔”（Delta，印度最先报告的B.1.617.2新冠病毒变异株）。其中，鉴于“德尔塔”具有传播力强、潜伏期短、病毒载量高、病情发展快，以及可能有免疫逃逸现象等特点，近期受到了更多关注。

世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫6月21日通报说，“德尔塔”目前已传播到全球92个国家。此前，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦也曾表示，由于“德尔塔”变异株的传播能力显著增强，这种变异新冠病毒正在成为全球主要流行的新冠病毒变异株。

“德尔塔”对全球抗疫构成新挑战

“德尔塔”最早于2020年10月首次在印度马哈拉施特拉邦被发现，是引发印度第二波疫情快速发展的原因之一。伦敦帝国理工学院病毒学教授温迪·巴克利解释说，“德尔塔”变异株的刺突蛋白（一种主要负责促进感染的蛋白质）中有一些关键突变，有利于病毒进入人体宿主细胞，使其具备更强的耐药性及传播能力。

美国疾病控制与预防中心日前数据显示，感染“德尔塔”变种的病例数量，占美国新确诊病例总数的10%。英国政府网站报告称，“德尔塔”变异株感染人数目前已占英国新增病例的90%以上。在葡萄牙里斯本地区，近期过半新增确诊病例由“德尔塔”所致。俄罗斯首都莫斯科89.3%的新冠肺炎患者体内发现了“德尔塔”。印尼卫生官员发现，“德尔塔”在雅加达等地疫情传播中已占主导地位。近期发生在中国广州、深圳和东莞等地的本土疫情，也被认定是由“德尔塔”输入引起的。

与“德尔塔”相关，英俄等国疫情近期反弹迅速。英国方面表示，本国第三波疫情高峰已经到来，原定于6月14日开始实施的“解封”计划已经推迟。德国总理默克尔6月18日在柏林会见法国总统马克龙时表示，鉴于“德尔塔”毒株的迅速传播，不能过早宣告疫情结束。

需要注意的是，变异病毒本身也还在不断发生突变。《印度时报》6月21日引述印度国家疾病控制中心主任苏吉特·辛格的话报道称，在印度泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦、旁遮普邦和中央邦等地，共发现了15至20例“德尔塔+”感染病例。有印度医学专家警告说，“德尔塔+”的传播速度可能是已知病毒的两倍，甚至有引发印度第三波疫情的风险。

青少年群体更需加强防范“德尔塔”

目前各方广泛认同的是，预防新冠肺炎和对抗变异病毒，最好办法还是接种疫苗。玛丽亚·范·科霍夫6月21日指出，现有疫苗对预防新冠重症和减少死亡仍然有效。

但有多项研究数据显示，“德尔塔”可能令新冠疫苗的保护作用有所减弱。英国广播公司（BBC）6月16日援引苏格兰公共卫生局收集并发表在《柳叶刀》上的统计数字，在第二剂疫苗接种至少两周后，辉瑞疫苗对“德尔塔”的保护率为79%，阿斯利康疫苗为60%，均较此前公布的数据有小幅下降。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德曾指出，疫苗的有效性并不意味着可以保护所有接种过疫苗的人，有些人接种之后出现感染也不意味着疫苗失败。世卫组织表示，需要获取更多数据来研究各种疫苗应对不同变异毒株的有效性。

玛丽亚·范·科霍夫呼吁，公众应确保接种两剂疫苗，同时仍需采取防护措施。年轻群体是这一忠告的主要针对对象。各国年轻人正成为最易受到“德尔塔”攻击的对象，原因在于，为青少年和儿童接种新冠疫苗的工作要晚于成年群体；年轻人对新冠疫苗的不信任程度更高，参与社会活动的意愿却更加强烈。

各国协调应对变异病毒更加重要

“德尔塔”变异株带来的挑战是全球性的、综合性的，受打击最大的无疑是已经在考虑重启跨境旅游的欧洲和东南亚等国家和地区。流行病学家、西班牙马德里公共卫生协会副会长哈维尔·塞古拉·德尔波佐表示，对于旅游行业发达的国家来说，是否需要再次关闭边境是一个需要认真权衡的问题，既要考虑再次“封锁”会极大影响国家收入，也不得不考虑“德尔塔”可能引发的社区传播风险。

离开幕还有一个月时间的东京奥运会，也受到变异病毒的影响。英国广播公司（BBC）6月15日消息称，由于“德尔塔”变异株快速传播，日本已将英国、印度等10个国家列入国际旅行“红色名单”。由于参加奥运会的运动员不能享受减免隔离的特权，这意味着英国等国选手抵达日本后需要先在酒店房间里隔离6天，这将极大影响运动员的备战。

此外，鉴于接种疫苗仍被认为是对抗变异病毒的重要手段，“德尔塔”全球蔓延令疫苗分配不均的困境进一步凸显。世卫组织非洲区域主任穆蒂日前表示，第三波新冠肺炎疫情正在非洲大陆肆虐，许多非洲民众的生命危在旦夕，但新冠疫苗的库存和出货量即将告罄。非洲大陆第一剂疫苗接种率仍停留在2%左右，撒哈拉以南非洲地区的接种率仅为约1%。

英国广播公司（BBC）报道指出，虽然各国已经开始收集和分享“德尔塔”变异毒株有关信息，但令人担心的是，在监测系统不太健全的发展中国家，变异毒株的传播情况并不能及时掌握和报告，可能导致新冠变异毒株影响更广泛的地区。这再次说明，在全球疫苗和数据合作问题上，“没有国家能够独善其身”。正如法新社一篇评论中所说的，这并不只是关乎“德尔塔”等变异株本身的问题，各国如何协调应对新冠变异毒株才更加重要。