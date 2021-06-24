美确认无法完成新冠疫苗接种既定目标

美国白宫应对新冠疫情协调专员津茨22日证实，美国无法完成在7月4日独立日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。

这一疫苗接种目标是美国总统拜登5月初宣布的。但美疾病控制和预防中心数据显示，近来美国疫苗接种进度放缓，一些民众尤其是年轻人接种意愿减弱，导致目标难以实现。

与既定目标有700多万剂差距

据美国广播公司报道，按照目前的接种进度，到7月4日将有约67.2%的美国成年人接种至少一剂新冠疫苗，与既定接种目标相比约有710万剂的差距。

津茨在当天的白宫疫情记者会上表示，目前美国30岁及以上群体有70%完成了至少一剂新冠疫苗接种，并有望在7月4日前实现70%的27岁及以上群体接种至少一剂新冠疫苗。

津茨表示，年轻群体接种疫苗的意愿较低，目前德尔塔变异新冠病毒正在美国快速传播，年轻群体尽快接种疫苗非常重要。

美疾控中心网站数据显示，截至22日，全美完成一剂疫苗接种的人数约为1.78亿，约占美国人口总数的53.5%；完成两剂接种的人数约1.5亿，约占美国人口总数的45.3%。

变异毒株德尔塔是最大威胁

美国国家过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇22日说，变异新冠病毒德尔塔毒株是美国消除境内新冠疫情所面临的最大威胁。

福奇当天在白宫举行的新闻发布会上说，德尔塔毒株相较于原始毒株“传染性无疑更强”，且“关联疾病严重程度上升”。它“是目前美国消除新冠病毒（面临）的最大威胁。好消息是我们的疫苗能有效应对德尔塔病毒”。

美国疾病控制和预防中心22日发布报告说，美国最近两周新增新冠感染病例中超过20%感染的是德尔塔毒株，而在8日发布的报告中，这一数字仅为6%左右。

德尔塔毒株最早于2020年10月在印度被发现，迄今已扩散至92个国家和地区。世界卫生组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦上周说，德尔塔毒株正成为全球流行的主要新冠毒株。

美特工处近900人感染过新冠病毒

另据美国一家非营利机构近期获取的政府记录显示，负责美国领导人安保的美国特工处将近900人感染过新冠病毒。

美联社22日援引华盛顿公民责任与道德组织获取的政府相关文件报道，2020年3月1日至2021年3月9日期间，特工处登记在册的人员中881人确诊感染新冠病毒，在该机构总员工中占比超过11%。

特工处发言人贾斯廷·惠兰说，特工处工作人员新冠病毒检测较频繁，迄今超过2.5万人次。

按照惠兰说法，特工处“基本执法任务要求员工疫情期间与公众保持持续接触”。为此，特工处已“做好准备，配备人手以应对挑战”。

华盛顿公民责任与道德组织说，上届美国政府领导人疫情期间的一些做法增加了特工处人员接触新冠病毒的风险。不过，受法律限制，这一组织获得的政府资料不包括新冠病毒检测呈阳性的特工处人员姓名及检测前所执行任务，因此无法核实哪些做法是否直接关联特工处人员的感染风险。依据现有资料，感染过新冠病毒的人员中，477人任职于特工部门，负责保护总统、副总统及其家人以及其他政府官员。

特工处是美国国土安全部下属联邦执法机构。按照美联社说法，特工处现有大约3200名特工，此外还有数千名安全警察和技术、行政等人员。

文/综合新华社