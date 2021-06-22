健康是人类永恒的追求，连着千家万户的幸福，关系国家和民族的未来。

百年沧桑，人间巨变。在中国共产党的领导下，中国人书写了举世瞩目的“健康答卷”。人民健康水平显著提高，主要健康指标优于中高收入国家平均水平，人均预期寿命从新中国成立初期的35岁上升到2019年的77.3岁。

新中国成立后，我国医疗卫生事业发生翻天覆地的变化。大力开展爱国卫生运动，实施国家免疫规划，成功消灭了天花、丝虫病、致盲性沙眼，有效控制了传染病的流行和蔓延，实现了无脊髓灰质炎目标，地方病严重流行趋势得到有效遏制。2009年，我国启动新一轮医药卫生体制改革，用中国式办法破解医改这道世界性难题，群众看病难、看病贵问题得到缓解。建立了全球最大的基本医疗保障网，个人卫生支出占卫生总费用比重持续降低，增进了人民的健康福祉。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，召开全国卫生与健康大会，确立新时代卫生与健康工作方针，印发《“健康中国2030”规划纲要》，发出建设健康中国的号召，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。尤其是在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，我国坚持人民至上、生命至上，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，把人民健康放在优先发展的战略地位，努力全方位全周期保障人民健康。“十四五”规划纲要提出，全面推进健康中国建设，标志着我国医疗卫生事业发展迈向新征程。

人民健康是现代化最重要的指标，也是人民幸福生活的基础。中国特色社会主义进入新时代，人民群众对美好生活有了新期盼，对卫生健康事业提出了新要求。人民群众不仅要求看得上病、看得好病，看病更舒心、服务更体贴，更希望不得病、少得病。全面推进健康中国建设，必须坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，把增进人民健康福祉作为发展的重要目的，不断提高卫生健康供给和服务水平，加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展方式，实现健康与经济社会协调发展。要树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，关注生命全周期、健康全过程，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。要建立政府、社会和个人共同行动的体制机制，强化每个人是自己健康第一责任人的意识，推进健康中国建设人人参与、人人尽责、人人共享。

习近平总书记指出：“人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”让我们携起手来，共建共享健康中国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦夯实健康之基！