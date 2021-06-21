国家卫健委：6月20日新增新冠肺炎确诊病例17例 其中本土病例1例

人民网北京6月21日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，其中境外输入病例16例（广东6例，云南3例，北京2例，上海1例，江苏1例，福建1例，河南1例，四川1例），本土病例1例（在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者347人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例372例（其中重症病例7例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6414例，累计治愈出院病例6042例，无死亡病例。

截至6月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例519例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例86449例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91604例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1049675人，尚在医学观察的密切接触者17731人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者462例（境外输入441例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25944例。其中，香港特别行政区11886例（出院11614例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14005例（出院1133例，死亡549例）。