北京海淀区试点建设智慧药店监管系统

近日，海淀区市场监督管理局召开“服务新发展格局建设，助推‘两区’新征程启航”服务措施新闻发布会，20条创新创优服务措施正式亮相。北京青年报记者了解到，海淀区试点建设了“智慧药店”监管系统，搭建远程视频监控网并上线无线遥感模块，动态掌握药店环境及运营情况。

“智慧药店”是海淀区力推的新举措之一。据海淀区市场监管局药械流通科科长李瑾介绍，“智慧药店”是指在药店内安装了高清视频摄像头，并在店内阴凉区安装温湿度监控。“有一些药品需要阴凉储存，比如，有些抗生素的储存温度要控制在20℃以下，一旦温度过高，可能会导致药品失效。这就需要监控药店的温湿度是否合格，避免药店为了省电关闭空调。”李瑾说。“智慧药店”监管系统可通过手机APP，远程监控药店的经营情况、温湿度等，并可以查看执业药师是否在岗、是否凭处方销售处方药。一旦发现超温现象，APP将立刻发出预警，如药店没有及时改正，执法人员将上门检查。

海淀区市场监管局此次推出的服务措施共20条，涉及4个方面,服务措施涵盖了市场准入、食品监管、药械监管、行政执法检查、质量提升、商标保护、互联网新业态监管、产品质量等各项市场监管业务。