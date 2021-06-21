强化防反弹防输入防输出 巩固疫情防控稳定向好形势

昨日，广州市新冠肺炎疫情防控领导小组（指挥部）召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省委、省政府工作要求，听取我市疫情防控工作情况，部署下一步工作。市委书记张硕辅主持并讲话。市委副书记、市长温国辉出席。

张硕辅强调，要坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神上来，把统筹做好疫情防控和安全生产作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要内容，进一步增强政治责任感和工作紧迫感，按照国务院联防联控机制广东工作组及省委省政府部署要求，坚定信心、咬紧牙关、严防死守，强化防反弹、防输入、防输出，持续巩固疫情防控稳定向好形势，尽快打赢疫情防控攻坚战、歼灭战，尽早把胜利在望变胜利在握，为庆祝建党100周年营造安全稳定的社会环境。一要狠抓隔离酒店管控。坚持把隔离酒店管控作为当前疫情防控的重中之重，充分发挥派驻党员干部先锋模范作用和医务工作者专业水平，周到细致做好隔离人员的健康监测、医疗服务、心理疏导和服务保障，结合隐患排查整治进一步提升管控服务水平，确保做到严丝合缝、滴水不漏。二要狠抓机场、港口等重点防控。全面加强入境人员、货轮、进口冷链全流程闭环管理，强化对重点地区航班管控，扎实做好高风险岗位工作人员集中居住、闭环管理、疫苗接种、核酸检测等工作。强化与周边省市信息共享和协调联动，加强国内中高风险地区来穗返穗人员健康管理和核酸检测筛查。三要狠抓核酸检测和疫苗接种。根据疫情发展变化及时评估核酸筛查范围和频次，统筹调配好资源力量，科学有序、递次推进核酸检测和疫苗接种，确保做到组织有序、科学合理、精准细致、高效高质。四要狠抓重点区域管控。严格规范调整优化分级分类防控工作指引，强化封闭封控重点区域内部巡查和重点人员健康监测，及时解决困难群体、特殊医疗需求患者、解除集中隔离人员等的多样化、个性化需求，耐心细致做好政策解读和防疫宣传，提醒督促市民群众减少人员集聚、自觉做好个人防护。五要狠抓发展与安全统筹。加大对受疫情影响较大行业和中小微企业的政策支持力度，提级提档深入开展安全隐患大排查大整治，全力防范遏制各类生产安全事故，加强基层矛盾纠纷排查化解，避免风险叠加，扎扎实实办好各项民生实事，切实提升群众获得感幸福感安全感，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

会议以视频形式开至各区。市委副书记罗冀京，市领导陈志英、王世彤、谢晓丹、周亚伟、徐咏虹、潘建国、卢一先、杨飞、廉奕、唐航浩、于绍文、孙太平、杨江华、何汝诚、李小琴，广州海关、广州边检总站、省机场集团负责人等参加。（全媒体记者吴城华 通讯员史伟宗）