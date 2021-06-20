广州芳村，熟悉的烟火气正在归来

6月17日下午，广州调整荔湾区芳村片区分级分类防控措施。除仍需封闭的“4个片”“3个点”外，芳村9个街道大部分居民可以在芳村片区范围内购物和活动。这两天，记者在芳村的小区、超市、药店、公园、菜市场、理发店、主干道和专业市场感受到了熟悉的烟火气，充满市井气息的芳村又回来了。

6月17日下午，广州调整荔湾区芳村片区分级分类防控措施。除仍需封闭的“4个片”“3个点”外，芳村9条街道大部分居民可以在芳村片区范围内购物和活动。大部分大型商超、肉菜市场、便利店、药店、理发店恢复正常营业，餐饮单位可经营外卖，暂不堂食。距离6月3日广州发布第16号通告，荔湾区芳村片区实行封闭、封控管理，已过去14天。6月18日、19日，记者在芳村的小区、超市、药店、公园、菜市场、理发店、主干道、专业市场看到了熟悉的烟火气，那个充满市井气息的芳村又回来了。

买菜去

“十几天没有吃过烧鹅了，今天斩料，加餸”

闷在家中多日的人们在有序采购。他们去市场挑选鲜活的鱼虾，去超市买一家人最想吃的零食，手中、拖车上、汽车后尾厢里都满满当当。“请保持一米距离，戴好口罩。”在芳村大型农贸市场茶滘市场的入口处，“大声公”反复提醒。市场实施了人流控制，大家都有序排队，队伍一直排到了马路边。

“买了鱼和虾，前段时间吃猪肉吃多了。”“家人天天想吃鱼，昨天买了鲈鱼，今天买了鲫鱼。”“等下要煲汤，霸王花煲猪骨。”“十几天没有吃过烧鹅了，今天斩料，加餸！”“孩子好久没有吃雪糕，天气太热，买了9个。”广州人热爱生活的样子，在菜市场最为真切。记者了解到，封控期间居民最主要的肉类供应为猪肉和鸡肉，因而他们很想念那一口河鲜海鲜。

超市也一样限流，绿码、测温、出入码、一米间距，一样不少。市民在沃尔玛广州芳村店门前排队，工作人员在队伍的前面派发入场卡、提醒扫码。

来自荔湾冲口街道兄弟园社区的卢女士采购了米、面、油、鸡、鱼、小面包等，正把沉甸甸的物资固定在电单车后座。卢女士周六好不容易不用监督孩子上网课，有空出趟门，自然要多采购些。“封控期间，我去物资点买东西，但家里需要的量太大了，多买一些就要排较长时间的队，现在好多了。”卢女士说。

据了解，由于白鹤洞街的农贸(集贸)市场、批发市场、商场超市等室内重点场所暂停营业，辖区居民纷纷到周边街道进行线下采购，一定程度上增加了花地、冲口、茶滘等街道市场、超市的人气。

买花去

“刚在菜市场见过你们，又在花卉市场碰到”

商超、市场、便利店、药店、理发店等逐渐恢复营业，餐饮业陆续开张，服务业人员返岗，外卖的选择、生活服务的种类越来越多。“我们能开门做生意，顾客也更方便，对大家都好。”茶滘市场一家水果店的老板黄先生说，西瓜、荔枝、黄皮这些时令水果这两天热销。他介绍，水果是从江南水果批发市场拉来的，农产品运货车可以办出入证。“复工肯定是开心的。”对面的一家雪糕批发档，店员李女士说，销量比往日要好。

“我们药店在封控期间是一直营业的，保证居民的基本用药需求。”东漖北路一家药店，一张长桌拦住入口，店员王先生隔着桌子服务顾客。“这两天客流量增大，大部分居民都在采购一些慢性病药品。”王先生说，他们的库存有些紧张，因为药品仓库在龙溪大道附近，那一带有些卡口还未开放。

花蕾路上一家饮品店的卷闸门半开，告诉人们“恢复营业但只限外卖”。“昨天就开始营业了，队伍排得挺长。”店员何先生说，西瓜、哈密瓜、草莓饮品的原材料要从芳村外采购，相关饮品暂时不提供。花地大道北，一家汽车美容店迎来了恢复营业后的首单洗车业务，店长说，由于一些零配件需要从越秀区采购，汽车修理业务暂时无法开展，能接的只有洗车单。

广州人爱花也名不虚传。岭南花卉市场B区盆栽区，陆续有居民前来买花。“这么巧，刚在菜市场见过你们，又在花卉市场碰到。”记者在这里遇到了在茶滘市场刚认识的街坊陈先生。今年65岁的盆花档主余女士清理掉干枯的盆栽，正忙着给花草浇水，一上午她做了好几单生意。“我们住在五眼桥郭村，天天在家里看电视，眼睛看得有点疼，腰也睡得有点酸。”余女士说，他们今天一早就赶来档口打理。余女士是武汉人，她曾经历过武汉疫情，今年又遇上了芳村的疫情。不过她是个开朗的人，一直在笑，她说，“枯死了一半，损失不算大，我们年纪大了，就在这一行干。”

下楼活动去

“十几天没有剪头发，今天换一头清爽”

人们纷纷下楼活动了，去理发店换一头清爽，去公园、运动场散步、透气。东漖北路与红棉街路口，市政绿化人员正在处理掉落的绿化芒。路边一个小区里，居民在空旷处打羽毛球。北埠新村附近，一家理发店开了门，因店内人手不多，顾客需要耐心等待。“十几天没有剪头发，今天换一头清爽！”一位先生说。半小时里，陆续有七八名顾客推门而入，有些人看等候时间有点长，摆摆手说“下午再来”。

在醉观公园，保安刘先生不断和入园的居民打招呼。“都是周边的街坊，大家认识。”他说，这两天每天入园的有几百人。他说，因为其他同事无法返岗，公园目前只有两名保安，他负责在门口指引居民有序进入，另一同事负责巡逻，提醒居民戴口罩。

通过走访，记者了解到，在芳村调整防控措施后，在遵守防疫措施的前提下，居民的食材选择多了，生活便利多了。“再等等，不放松，曙光在前。疫情过去，我们芳村一定可以恢复以前的热闹。”一位街坊感慨地说。

“家人天天想吃鱼，昨天买了鲈鱼，今天买了鲫鱼。”

“等下要煲汤，霸王花煲猪骨。”

“十几天没有吃过烧鹅了，今天斩料，加餸！”

“孩子好久没有吃雪糕，天气太热，买了9个。”

“这么巧，刚在菜市场见过你们，又在花卉市场碰到。”

“十几天没有剪头发，今天换一头清爽！”

“再等等，不放松，曙光在前。疫情过去，我们芳村一定可以恢复以前的热闹。”（吴多、吴子良、廖雪明）