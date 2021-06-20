把增加人民福祉作为城市发展根本目标

作为第一人口大国，中国的城镇化进程之快、规模之大在世界上首屈一指。如果将百年来中国城乡变迁的壮阔图景转化为一串跳跃的数据，那该是多么惊人的一条上扬曲线！

看速度，从新中国成立之初的10.64%增至2020年的63.89%，我国常住人口城镇化率提升逾53个百分点，完成了从“乡土中国”到“城镇中国”的历史性蜕变。

比规模，中国居住在城市的人口从1949年的不足4000万人增长到当下城镇人口逾9亿人，70多年里城镇的人口增量，比欧洲人口总和还多，体量巨大。

超大规模人口迁徙带来了中国城市翻天覆地的巨变。广东深圳，由边陲小渔村崛起为国际大都市，创下了“3天盖一层楼”“40年经济总量增长1万倍”的“深圳速度”。北京中关村，从昔日的小村庄成长为广厦林立的全球科技创新高地，引领北京研发投入强度和万人发明专利拥有量稳居全国第一。开发区、工业园、新城……城市新区不断设立；京津冀、长三角、珠三角、成渝……城市群迅速发展，成为现代化的重要引擎。

令我们自豪的，不仅是平地起高楼的建设奇迹，更是在中国共产党坚强领导下，我们走出了一条中国特色新型城镇化之路。

中国的城镇化，是以人为核心的新型城镇化，把有序推进农业转移人口市民化作为首要任务，把增加人民福祉作为城市发展的根本目标，使全体居民共享现代化建设成果。中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，没有出现一些国家城市中常见的“贫民窟”。在中国共产党的领导下，发挥制度优越性，统筹城乡发展，一系列配套改革深入推进，中国的新型城镇化更加注重提高户籍人口城镇化率，更加注重城乡基本公共服务均等化，更加注重提升人民群众获得感、幸福感、安全感。数亿人口进城后，不仅完成了纸面的户籍之变，更感受到体面的生活之便。

中国的城镇化，不只考虑规模经济效益，而是把生态和安全放在更加突出的位置，更加注重环境宜居和历史文脉传承。不是无节制扩大建设用地，不是每个城镇都要长成“巨人”，而是统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，一批宜居城市、韧性城市、智慧城市如雨后春笋般涌现，一批拥有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇被呵护成长。放眼中国，越来越多的现代都市融入大自然，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁；越来越多的历史名城在保护中发展，成为承载历史记忆、传承文化遗产、记录时代精神的文化地标。

辉煌成就充分证明，以人为核心的新型城镇化建设，是符合我国国情的正确选择，是满足人民群众美好生活需要的创新实践。站在新起点，更好地推进以人为核心的新型城镇化，我们的城市必将更健康、更安全、更宜居，成为人民群众高品质生活的空间。

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 05 版）