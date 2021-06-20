大医精诚 护佑生命（奋斗百年路 启航新征程·数风流人物）

钟南山，男，汉族，福建厦门人，1936年生于南京，中共党员，中国工程院院士，广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任，广州医科大学教授。

2003年抗击非典中，他不顾生命危险救治危重患者，奔赴一线开展医疗救治工作。一句“把最危重的病人送到我这”，令人感动；一句“非典并不可怕，可防可治”，让当时处于恐慌的人们安下心来。他还倡导与国际卫生组织合作，主持制定我国非典等急性传染病诊治指南，为战胜非典疫情作出重要贡献。

非典过后，钟南山继续致力于呼吸系统疾病领域研究。他主动承担起突发公共卫生事件代言人的角色，向公众普及卫生知识，推动公共卫生应急体系建设，助力应对甲型H1N1流感、H7N9禽流感等突发公共卫生事件的胜利。

2020年，钟南山再次临危受命，奔赴抗击新冠肺炎疫情第一线，担任国家卫健委高级别专家组组长。他提出存在“人传人”现象，应严格防控，并领导撰写新冠肺炎诊疗方案，推动了疫情防控、重症救治、科研攻关等。他带领团队积极开展新冠肺炎相关基础研究。开展病毒溯源研究，成功从临床样本、粪便及尿液中分离出活毒株。开展首个全国范围的新冠临床特征研究，并揭示医疗资源是否充足以及合并症与新冠患者临床预后的相关性，为临床准确认识和科学诊治新冠肺炎提供了依据。

从“以疾病治疗为中心”到“以促进人的健康为中心”，钟南山近年来一直致力于推动早诊早治，构筑疾病的“防火墙”。他提出既要“顶天”也要“立地”——“顶天”就是要抓住国际前沿理念、攻关国家急需的项目，“立地”就是要能解决老百姓的需求，研发出有效、安全、价廉、方便的器械和药物。

钟南山荣获“全国先进工作者”“改革先锋”“最美奋斗者”“全国道德模范”等荣誉称号，获国家科学技术进步奖一等奖、白求恩奖章。2009年当选“100位新中国成立以来感动中国人物”。2020年被授予“共和国勋章”。

《 人民日报 》（ 2021年06月20日 04 版）