国家卫生健康委部署新冠肺炎疫情防控和新冠病毒疫苗接种工作

国家卫健委官网截图

人民网北京6月18日电 （张文婷）据国家卫生健康委官网消息，6月15日，国家卫生健康委召开全国疫情防控工作电视电话会议。会议指出，疫情防控和疫苗接种工作事关人民群众生命安全和社会发展大局，当前境外疫情输入风险和压力持续存在并有所增大，疫苗接种工作任重道远，各地要全力抓好各项措施落地落实。

会议强调，各地要毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项措施落实，发生疫情后按照聚集性疫情处置指南要求，及时启动应急响应，坚决果断采取全员核酸检测、社区管控、人员隔离等措施，坚决防范规模性输入和反弹。要紧盯疫苗接种工作，精心组织，确保安全、便民，如期完成目标任务。全系统要深入开展安全生产检查，坚决守住不发生重特大事故和重大敏感突发事件的底线，切实保障人民群众生命安全和身体健康。