国家卫健委：6月17日新增新冠肺炎确诊病例23例 其中本土病例1例

人民网北京6月18日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例22例（广东8例，福建5例，上海3例，浙江3例，云南2例，天津1例），本土病例1例（在广东）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者1114人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例353例（其中重症病例5例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6351例，累计治愈出院病例5998例，无死亡病例。

截至6月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例501例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例86397例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91534例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1045718人，尚在医学观察的密切接触者15451人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者436例（境外输入415例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25517例。其中，香港特别行政区11881例（出院11603例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区13584例（出院1133例，死亡497例）。