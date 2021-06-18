无偿献血，中国位居全球前列

6月14日，献血人士在安徽省亳州市区街头一爱心献血屋里展示自己的无偿献血证。

刘勤利摄（人民视觉）

血液不能人工合成、不可替代，也不能长期保存。因此，足量、安全、持续的血液供应，是开展临床医疗救治和患者生命安全的重要保障。

在国家卫健委日前举行的例行发布会上，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，全国无偿献血人次从1998年的32.8万提高到2020年的1553万，增长了47倍，每千人口的献血率从1998年的4.8‰，提升到了2020年的11.1‰。“十三五”期间，全国采血量、采血人次比“十二五”时期分别增长了17%和17.9%。世界卫生组织发布的全球血液安全报告显示，中国在无偿献血、血液安全和临床用血等方面位居全球前列。

无偿献血人次和采血量实现20多年的增长

“自1998年献血法颁布实施以来，我国无偿献血的人次数和采血量实现连续20多年的增长。”郭燕红表示，在去年发生新冠肺炎疫情的情况下，全国无偿献血人次数依然达到1553万，采血量达到2636万单位，一共5272吨，采血量仅比2019年减少0.48%，没有受到疫情较大影响。

今年无偿献血的形势进一步向好，1—4月，全国无偿献血人次达到511.9万，献血量884.5万单位，共1769吨。无偿献血人次和献血量比2019年的同期分别增长了4%和4.5%。

《中华人民共和国献血法》颁布实施以来，中国建立了无偿献血工作制度，全国共建设血站452家，形成了以省级血液中心为龙头、地市级中心血站为主体、中心血库为补充的横向到边、纵向到底的血站服务体系。临床用血也实现了核酸检测全覆盖，确保血液安全。

为保障重点地区、重要时间节点的血液供应，特别是加强重大突发公共事件和事故灾害的血液保障，中国建立了全国血液联动保障机制，强化血液调配管理。“十三五”期间，全国累计跨区域调配血液2463.6吨，有效保障了一过性、区域性以及偏型性血液供应紧张，实现了临床用血平稳供应。

健康的成年人献血不会影响健康

对于能否无偿献血，国家有严格的强制性标准，要求献血之前要做一般的物理检查，再回答50多个问题，方能确定能否献血。“按照我国健康检查要求和标准去做，通过这些年的实践，我们认为献血是安全的，不会影响健康。”北京市血液中心主任刘江表示。

世界卫生组织认为，一个健康的成年人，献血不超过自身总血量的13%，对身体没有不良影响。人体内的总血量大约是体重的7%到8%，一个50公斤体重的成年人，全身总的血量大约是3500到4000毫升。

“按照国家献血的标准——200毫升或者400毫升，如果按照400毫升算，就是10%，大大低于世界卫生组织13%的安全献血标准。”刘江介绍，人体循环血量有较强的缓冲能力，献血后，肝脾等器官的血液会及时补充，并恢复循环血容量，不会引起血流动力学的明显改变。与此同时，肌体也会加快制造新的血液，血液能在较短的时间内得到补充。由于存在一些个体差异，有些献血者献完血后有短暂的头晕或者乏力，这属于正常的生理反应，很快就会恢复，“所以我们认为，健康的成年人献血不会影响健康。”

献血前后有一些简单的注意事项，例如献血前要清淡饮食，保持正常的睡眠；献血后24小时之内不要洗澡，不要让针眼遇水。此外，不要做剧烈运动，更不要大吃大喝，保持正常的生活状态就可以。

“回想起去年疫情形势最严峻的阶段，受人流管控措施的影响，街头血液采集一度面临困境。”郭燕红说，广大无偿献血者响应号召，戴上口罩走出家门，伸出手臂，献出热血。新冠肺炎康复者同样心怀感恩，踊跃捐献了恢复期的血浆，挽救他人的生命。“感谢千千万万的献血者，他们捐献了可以再生的血液，挽救了不可重来的生命。”

营造全社会尊重爱护无偿献血者的氛围

按照献血法规定，国家卫健委联合相关部门，每两年对无偿献血者进行表彰。2018—2019年度无偿献血奉献奖获奖人次数达到了60万，比上一届增长了51%。“从这样的数字可以看到，有越来越多的适龄公民积极参与到了无偿献血的活动中来。”郭燕红说。

除了国家层面的荣誉褒奖和鼓励，有的地方配套发布了一些地方性法规，规定医疗机构除保障急救用血以外，无偿献血者可以优先用血。江苏、浙江、海南等地对获得国家无偿献血奉献奖的获奖者实施“三免”——免公共交通费用、免政府主办的公园和景区的游览费用、免非营利性医疗机构的门诊挂号费用。北京对于无偿献血者还引入了保险机制，向献血者赠送保险。

“这些措施营造了全社会尊重和爱护无偿献血者的氛围，也弘扬了博爱、奉献、互助、友爱的无偿献血的精神。”郭燕红说，7月、8月即将到来，这个阶段既是暑期也是汛期，还是传统上的血液采集淡季，呼吁更多健康适龄的公民积极踊跃献血。