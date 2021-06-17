超9亿！疫苗接种进入“加速跑” 我们离群体免疫还有多远？

全国新冠疫苗接种超9亿剂次！国家卫健委15日通报截至2021年6月14日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗90413.4万剂次，距离超8亿剂次仅过去6天，疫苗接种进入“加速跑”。

何时实现群体免疫？

此前中国疾控中心专家提出，若中国实现对新冠病毒的群体免疫，新冠疫苗的接种率则要达到70%～80%，即大约有9亿至10亿人需接种新冠疫苗。截至6月10日，中国新冠疫苗接种覆盖了6.22亿人。这是否意味着我国即将实现群体免疫？对此，中华预防医学会副会长、暨南大学教授梁晓峰透露，目前病毒不断变化，接种人群的免疫水平也在变，实现群体免疫还有待时间考量。

目前，各地正在采取行之有效的措施，保证疫苗接种工作顺利推进。疫苗大规模接种，产量能否跟上也是公众最关心的一个问题，梁晓峰表示以灭活病毒为主的疫苗是可以满足供应的，根据目前各地反馈的情况来看，疫苗供给基本满足全民接种的需要。

疫苗能否应对最新变异病毒？

据报道，此次广州疫情是由最早在印度发现的B.1.617.2变异株引起的。对此中国疾控中心研究员冯子健近期表示，现有的研究数据显示引起此次广州疫情的变异毒株传播能力比较强，它比过去的老的毒株传播能力提高了1倍，比英国首先发现的毒株的传播能力提高了40%还要多。那么疫苗对变异病毒还是否有效呢？

“就目前掌握的情况来看，以全病毒灭活为主的疫苗可以应对此类的变异病毒。”梁晓峰说。

第一批接种疫苗人群是否需重新接种？

2020年12月15日中国正式开展重点人群接种工作，距今已经过去半年多时间，第一批接种灭活疫苗人群的保护性是否有效，是否需要开始新一轮接种，对此梁晓峰表示从现在情况来看，无论国内或是国外的疫苗都不能达到百分百以及长期的有效。

“到底这部分人员疫苗接种的有效性可持续多长时间，跟疫苗的种类、接种的剂量、接种实际的个体反应有关系，还有待长期观察。”梁晓峰说。

吸入式疫苗何时投入使用？

6月3日，军事科学院研究员、中国工程院院士陈薇提到其带领团队研发的雾化吸入式新冠疫苗正在向药监局申请紧急使用授权。

据介绍，吸入式腺病毒载体疫苗与今年2月获得附条件批准上市的注射式腺病毒载体疫苗在毒种、细胞库、原液生产工艺、制剂生产工艺、制剂配方等均相同，仅是使用方式不同，前者采用雾化吸入免疫专用设备进行接种，让雾化的疫苗微小颗粒进入人体呼吸道和肺部。

“鼻吸这样方法更容易被大众接受，对于新冠疫情及流感的防控，都非常有价值，大家可以关注。”梁晓峰说。（关心 刘厦）