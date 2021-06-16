国家卫健委：6月15日新增新冠肺炎确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京6月16日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（广东15例，上海3例，江苏2例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（福建2例，上海1例）。

当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者1047人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例337例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6314例，累计治愈出院病例5977例，无死亡病例。

截至6月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例487例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例86369例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91492例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1042993人，尚在医学观察的密切接触者14814人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者36例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者421例（境外输入399例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例25173例。其中，香港特别行政区11880例（出院11600例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区13241例（出院1133例，死亡460例）。