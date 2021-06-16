世卫：新冠病毒传播速度快于疫苗分发速度

世界卫生组织14日说，全球新冠病毒传播速度比疫苗分发速度快，原因在于“阿尔法”“贝塔”等病毒变异株呈现更强的传染性。

据美国消费者新闻与商业频道报道，世界卫生组织总干事谭德塞说，这一状况意味着没有得到疫苗保护的人感染“风险增加”，而“全球人口大多数未得到疫苗保护”。

谭德塞说，全球新冠新增确诊病例持续下降，但新增死亡病例没有以同样速度下降。新冠疫情发生以来，全球超过380万人因染疫病亡。

全球新增确诊病例已连续7周下降，是疫情发生以来病例持续下降的最长时间。谭德塞说，“单周新增病例达到2月以来最低点，但新增死亡病例没有同步快速减少”，本周报告的新增死亡病例与上周持平。

谭德塞认为，全球病例减少掩盖了许多国家新增病例和死亡病例增加的情况。

谭德塞说：“如果疫苗被用于恰当的地方、恰当的人，全球疫苗数量足以降低病毒传播速度、救不少命。”

另据报道，七国集团日前在英国举行峰会后宣布，将在明年年底前为全球提供10亿剂新冠疫苗。对此，世界卫生组织总干事谭德塞等联合国高级官员认为，这一数量“远远不够”。

谭德塞对媒体记者表示，“这（七国集团提供10亿剂疫苗）是一个很大的帮助，但我们需要更多疫苗，而且我们需要更快（得到疫苗）”。他说，全球每天有超过1万人死于新冠，“这些群体需要疫苗，他们现在就需要疫苗，而不是明年”。

世卫组织“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议特使卡尔·比尔特表示，七国集团10亿剂疫苗的数量远远不够。他说，为了终结新冠疫情，“我们的目标是到明年七国集团举行峰会时，为全球至少70%的人口接种疫苗”，为此需要110亿剂新冠疫苗。

近日刚刚离任的负责人道主义事务的联合国副秘书长马克·洛科克在接受媒体采访时也表示，七国集团此次峰会未能就加速全球新冠疫苗接种给出一个方案，即便承诺明年年底前提供10亿剂疫苗，也只是“一小步”。据新华社