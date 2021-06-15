广州11个区域解除封闭管理措施

6月13日0-24时，广州新增4例确诊病例，均为隔离酒店中排查发现。14日，广州市卫健委通报称，两名医务人员在11日晚核酸检测阳性 ，初步推断意外暴露造成感染的可能性较大，目前，医院已采取严格管控措施，医院职工在集中居住酒店封闭管理。

14日，广州市新冠肺炎防控指挥部同意解除5个区11个区域的封闭、封控管理措施。此外，为确保广大师生生命安全和身体健康，广州原定于6月的2021年中考延期到7月举行。

新增确诊均在隔离酒店中排查发现

6月14日上午，广州市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会，介绍最新疫情防控情况。

广州市卫健委副主任陈斌介绍，6月13日0-24时，广州新增4例确诊病例，均为隔离酒店中排查发现。同时，新增病例的密接者、次密接者均纳入集中隔离医学观察。

5月21日至6月13日24时，本轮疫情全市累计报告146例境内感染者，其中确诊病例139例，无症状感染者7例，本轮疫情的所有感染者均在市第八人民医院接受治疗。

另据广州市卫健委通报的4例确诊病例的详情介绍显示，4人均为此前确诊病例的密接者。其中一44岁男子为6月7日确诊病例7、8、9的密切接触者。

通报称，新增4例确诊病例均从密切接触者排查发现，在酒店集中隔离期间检测新冠病毒核酸阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。

医务人员意外暴露感染可能性较大

6月11日晚，广州医科大学附属市八医院在对医务人员进行的例行新冠病毒核酸检测中，发现两名阳性感染者，接报后，相关部门及时进行处置。

据广州市卫健委通报，两名感染的医务人员目前1人为轻型，另1人为普通型。一人为广州医科大学附属市八医院病理科技师，另一人为广州医科大学附属市八医院急诊科医师。根据病毒基因测序、感控管理和流行病学调查等综合分析，初步推断，两名医护人员意外暴露造成感染的可能性较大，具体原因正在进一步深入调查中。

陈斌在14日的新闻发布会上介绍称，目前，市八医院已采取严格管控措施，医院职工在集中居住酒店封闭管理。每天组织原有医务人员全员核酸检测，检测结果均为阴性；采集市八医院相关环境样本，核酸检测结果均为阴性。周边三条街道全员核酸检测373668份样本均为阴性。同时，从相关医院抽调医护人员进驻市八医院，保障医院临床救治工作平稳进行，目前院内诊疗秩序如常。

5个区11个区域解除封闭、封控管理

据广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室消息，6月14日，广州市新冠肺炎防控指挥部同意解除5个区11个区域的封闭、封控管理措施。

本次解除封闭、封控管理的11个区域，涉及海珠、天河、白云、黄埔、番禺5个区，具体包括：海珠区瑞宝街南洲名苑小区（2个：ABC栋、该小区其他区域）、沙园街中海橡园小区（2个：H1栋，H2、H3、H4栋）、广州市轻工高级技工学校南校区，位于天河区的广汽大学五山校区、广州怡境景观设计有限公司（珠江新城），位于白云区的广州市环境保护技术有限公司，位于黄埔区的广州白云山中一药业有限公司，番禺区洛浦街锦绣半岛东区（2个：17栋、除封闭管理区之外的区域）。

根据防控工作进展，指挥部6月14日发布第20号通告，按照分类分批原则，对封闭、封控管理区域实行有序解封。符合以下条件的社区（村），经评估并按程序报批后，由原决定机关决定解除封闭、封控管理措施。解封后继续落实其他疫情防控措施。

文/本报记者 张夕 统筹/池海波

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广州中考延期到7月举行

6月14日下午，广州市教育局副局长谷忠鹏在疫情防控新闻发布会上介绍，高考刚刚过去，如何做好“平安中考”是全市各界共同关心的问题。他介绍说，2021年，广州市有491所初中学校的学生报名参加中考，共有中考考生90544人，其中社会考生1898人；各类考务人员约1.25万人；计划编排考点156个。无论是涉及的学校数、考点数还是考生数、考务人员数都远超刚刚过去的高考。根据疫情防控要求，为减少人员交叉流动，避免聚集性活动，确保广大师生生命安全和身体健康，经过慎重研究和组织包括疾控专家在内的各方专家评估论证，广州市决定将原定于6月20日至22日举行的2021年中考延期到7月进行，延期后的具体考试时间我们将根据疫情形势综合研判，尽早确定并提前通知。

据介绍，与高考必须全省甚至全国统一组织不同，广州市2021年中考不纳入全省统考，由广州市自主命题、单独考试、自主组织，调整考试时间不会影响其他地市的中考组织。“虽然广州市中考延期至7月举行，但广州市将根据疫情形势综合研判，在符合疫情防控要求的前提下，尽快确定考试时间，并提前通知各位考生和家长。请广州市广大中考考生和家长放心，广州市的中考组织将不会影响9月1日前完成高中阶段学校的招生录取工作，也不会影响下学期的正常开学。”谷忠鹏说。