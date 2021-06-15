我国基本医保参保人数13.6亿人（新数据 新看点）

本报北京6月14日电 （记者李红梅）近日，国家医保局公布《2020年全国医疗保障事业发展统计公报》，统计公报显示：2020年全国基本医疗保险参保人数136131万人，参保率稳定在95%以上。2020年，全国基本医保基金（含生育保险）总收入24846亿元，比上年增长1.7%，占当年GDP比重约为2.4%。总支出21032亿元，比上年增长0.9%，占当年GDP比重约为2.1%。

参保人员待遇水平逐步提高。2020年，职工医保参保人数持续增加，住院报销水平保持稳定。参加职工医保34455万人，政策范围内住院费用基金支付85.2%。参加城乡居民医保101676万人，政策范围内住院费用基金支付70.0%，稳步提高；参加生育保险23567万人，人均生育待遇支出为21973元，比上年增长8.2%。

医疗救助能力不断增强。2020年，全国医疗救助基金支出546.84亿元，资助参加基本医疗保险9984万人，实施门诊和住院救助8404万人次，全国平均次均住院救助、门诊救助分别为1056元、93元。2020年全国农村建档立卡贫困人口参保率稳定在99.9%以上。2018年以来各项医保扶贫政策累计惠及贫困人口就医5.3亿人次，助力近1000万户因病致贫家庭精准脱贫。

异地就医结算更加便捷。在异地就医直接结算方面，2020年，全国住院费用跨省异地就医直接结算定点医疗机构数量为44413家，国家平台有效备案人数771万人。全年住院跨省异地就医585万人次，其中跨省直接结算300.23万人次，跨省直接结算医疗费用742.80亿元，基金支付438.73亿元。京津冀、长三角和西南五省份等12个先行试点省份普通门诊费用跨省直接结算累计达到302万人次，医疗总费用7.46亿元，医保基金支付4.29亿元。

另外，2020年，长期护理保险参保人数10835.3万人，享受待遇人数83.5万人。2020年基金收入196.1亿元，基金支出131.4亿元。

《 人民日报 》（ 2021年06月15日 01 版）