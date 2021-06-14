献血，让世界继续跳动——2021年世界献血者日全国主会场活动在广东深圳举行

为了鼓励更多的人参与到无偿献血的爱心事业中，第18个世界献血者日宣传主会场活动“献血，让世界继续跳动”在广东省深圳市举行。此次活动由中国红十字会总会、国家卫生健康委员会、中央军委后勤保障部卫生局主办；广东省红十字会、广东省卫生健康委、广东省军区后勤部、中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、深圳市人民政府承办；深圳市红十字会、深圳市卫生健康委、深圳广电集团协办。

活动中，中国红十字会总会和国家卫生健康委领导发表视频讲话，肯定了《中华人民共和国献血法》实施以来，我国无偿献血事业取得显著成效，献血人次和采血量实现了连续20余年增长，并向全国无偿献血者致以节日的问候。在过去的2020年，全国无偿献血人次达到1552.6万人次，采血量达2636.3万单位，救助病患数百万人次。这些激动人心的数字背后凝聚着无数献血英雄和志愿者的辛勤付出和无私奉献。

活动现场合影。

据介绍，广东省始终坚持人民至上、生命至上的理念，紧紧围绕“保障供应和保障安全”这两大任务，实现了血液采供、血液质量、服务能力稳步提升，无偿献血工作再创佳绩。“十三五”期间全省共采集全血997.58万单位，成分血85.16万治疗量，较“十二五”分别增长20.1%、45.62%。千人口献血率稳中有升，连续多年保持稳居全国前列和稳定增长的纪录。同时，广东省造血干细胞捐献者资料库容量达11.7万人份，累计实现造血干细胞捐献1013例，捐献总数及库容使用率均居全国第一，广东省连续多年获得国家无偿献血先进省荣誉称号。疫情防控期间，全省血液工作者迎难而上，一手严抓疫情防控，做好采供血机构感染防控工作，一手抓血液保障，通过贯彻落实分级分类管理，加强献血宣传动员，建立健全血液库存预警机制和加大采集康复者恢复期血浆等措施保障疫情期间血液安全与供应，无偿献血工作井然有序，充分弘扬了隔离病毒、不隔离爱的崇高精神。

国家无偿献血宣传员陈小青在活动中分享了自己参与无偿献血的心路历程，从开始的不被理解到如今献血已成为一种社会风尚，陈小青表示能参与这一项历史悠久、意义非凡的红十字人道事业，她的内心充满着无比的骄傲和自豪。

中华骨髓库重启建库后首位非亲缘造血干细胞捐献者潘庆伟。

中华骨髓库重启建库后首位非亲缘造血干细胞捐献者潘庆伟回顾了20年前自己捐献造血干细胞的经历，他说自从加入献血者队伍，服务无偿献血事业，人道精神一直激励他，让他的生命熠熠生辉、丰富多彩。

他们是保家卫国的英雄，他们也是热血英雄，在第一分会场连线的视频中，驻港部队某基地的官兵们伸出手臂，献出热血，深刻诠释了 “人民有需要、我们有行动”的军队之魂。

深圳龙华智慧献血屋带来了与众不同的献血体验。

智慧接待、智慧排序、智慧征询、智慧检测、智慧采血、智慧餐饮、智慧调查、人脸识别技术、电子签名技术、无纸化技术……当5G体验、物联网技术与智慧献血过程完美结合时，当高科技的人脸识别与无纸化技术应用到无偿献血全流程时，献血者感受到的将不仅仅是一次奉献爱心的快乐旅程，更是一次奇妙而有趣、安全而愉悦的时尚体验。2020年深圳建成了首个5G体验捐血站，实现了无纸化智慧献血。活动连线第二分会场，深圳龙华智慧献血屋带给您与众不同的献血体验。

中国红十字会无偿献血志愿服务队第一任队长朱为刚代表志愿者发言，分享了我国无偿献血志愿服务事业的发展历程。

第七届“热血跑，沸全城”2021无偿献血线上健康公益跑活动发布会现场。

活动连线了第七届“热血跑，沸全城”2021无偿献血线上健康公益跑活动。这是一项将无偿献血公益知识传播与群众喜闻乐见的体育运动相结合的创新宣传方式。由于疫情尚未完全缓解，为避免人群聚集，本届热血跑通过采用线上报名、线下独立完成任务、线上审核的形式进行。因无偿献血者和志愿者极为喜爱这一项运动，今年增加了500个参赛名额，总参赛人数达2500人。

活动现场，充满活力和激情的200次以上无偿献血志愿者热血跑团带着高高飘扬的旗帜和无偿献血青年代表方阵进行了接力，这是无偿献血公益事业爱的传承和延续。他们共同高声宣读《献血，让世界继续跳动》的倡议书，呼吁广大市民、尤其是青年朋友共同为无偿献血助力。

活动上2018-2019年度全国无偿献血获奖者还进行了展示和共同宣读献血倡议书。

今年世界献血者日的主题是“献血，让世界继续跳动”。在这特殊的日子里，我们呼吁更多的健康适龄公民加入无偿献血队伍中来，共同为推动我国的无偿献血事业发展做出新的贡献！

>>>延伸阅读：关于世界献血者日

为了鼓励更多的人无偿献血，宣传和促进全球血液安全规划的实施，世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会、国际献血组织联合会、国际输血协会将每年6月14日定为世界献血者日。在这一天，世界各地都会举办各种活动感谢为挽救生命捐献热血的无偿献血者。

今年是第18个世界献血者日，主题是“献血，让世界继续跳动”，旨在呼吁全世界更多的人参与无偿献血，认识定期无偿献血的重要性，为拯救生命和改善他人健康状况做出贡献，从而保持世界脉动。