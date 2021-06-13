阿富汗总统感谢中国援助新冠疫苗

新华社喀布尔6月12日电（记者史先涛）中国政府援助阿富汗新冠疫苗交接仪式12日在阿总统府举行，阿富汗总统加尼、公共卫生部长马吉鲁以及中国驻阿富汗大使王愚等出席。此次中方援助疫苗于6月10日运抵喀布尔。

加尼在交接仪式上表示，中方向阿方援助新冠疫苗是阿中友谊的充分体现，更是中国人民对阿人民支持的有力证明。阿方将通过公平、透明的方式把中国疫苗及时分发给最需要的民众，让他们亲身感受中国政府和人民的深情厚谊。

加尼说，当前阿正经历特殊时期，更加珍惜与中国这个伟大邻国的友谊。希望与中方开展全面对话与合作，扩大对华出口，加强经贸合作和人员往来，并希望中方进一步向阿提供援助，助阿提升疫情防控能力，促进未来经济发展。

王愚表示，在中阿领导人亲自关心、两国政府有关部门通力合作下，中国政府援助阿富汗新冠疫苗顺利交接，中国政府援助的其他医疗物资也将陆续运抵喀布尔。中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，同各国团结合作、共克时艰，积极为全球抗疫合作贡献中国智慧和力量。

王愚说，中方将继续与阿携手并肩、团结抗疫，并继续尽己所能向阿提供抗疫帮助。中国将继续支持阿和平和解进程，坚持和平解决的大方向，维护阿和平重建成果。