6月10日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动在海南省史志馆举行。海南省史志馆馆长游宪军，革命先辈冯白驹的侄子、冯白驹故居馆长兼讲解员冯尔动，海口市琼山区云龙镇长泰村党支部书记符海根，伊利集团相关负责人李瑞星等嘉宾参加了本次活动。

伊利集团相关负责人李瑞星在致辞中表示，传承红色基因是今人的必修课，在学党史的过程中，更要把党的精神内涵融入到工作生活中。同时，李瑞星还分享了伊利集团在以党建引领企业发展方面的探索。“在多年的实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。”他表示，未来伊利集团将继续发挥党建引领作用，弘扬工匠精神，将优质产品、健康理念传递给消费者。

伊利集团相关负责人李瑞星致辞

海南省史志馆馆长游宪军在致辞中讲到，海南省史志馆是海南省爱国主义教育基地和革命传统教育的重要基地，同时也是红色旅游的重要景点。为了更好营造党史学习的教育氛围，给参观者提供更专业的服务，海南省史志馆针对不同参观群体，编写不同的讲解和党课版本，为广大观众提供精准讲解和宣讲服务，充分发挥好党史学习教育重要阵地的作用。游宪军表示，海南省史志馆未来将继续深化党史宣传教育功能，用生动的历史巩固人民团结奋斗的思想基础。

海南省史志馆馆长游宪军致辞

活动上，革命先辈冯白驹的侄子、冯白驹故居馆长兼讲解员冯尔动从“海南革命23年红旗不倒”和“海南走在全国前列的‘试验田’”两个方向，分享了海南的发展故事。冯尔动表示，自己是一名土生土长的海南人，同时也是海南发展的见证者。随后，在冯尔动的带领下，部分与会嘉宾与现场党员代表共同宣读了入党誓词。始终铭记入党誓言，重温当年的决心和信念，对每一位党员而言是一种鞭策和激励。

革命先辈冯白驹的侄子、冯白驹故居馆长兼讲解员冯尔动作主题演讲

重温入党誓词，终身践行；时时仰望党旗，烙在心间。在本次“同心向党、共绣党旗”环节，游宪军、冯尔动、符海根和李瑞星上台共同绣制党旗。据主办方介绍，“同心向党、共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在活动各站的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入伊利集团总部博物馆永久保留。

重温入党誓词

在活动上，海口市琼山区云龙镇长泰村党支部和伊利集团海南办事处党支部签署了党建共建协议。未来，双方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。此外，与会嘉宾在活动中还欣赏了大合唱《祖国不会忘记》和诗朗诵《伟大的觉醒》，并于活动尾声一同参观了海南省史志馆。

党建共建协议签署

参观海南省史志馆

(责编：李源、董童)