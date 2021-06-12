2020-2021全国紧密型县域医共体建设总结交流会在河南召开

“城乡医疗资源融合，助力紧密型县域医共体高质量发展。”在国家卫生健康委基层卫生健康司支持下，人民网·人民健康、河南省卫生健康委联合主办，平顶山深化医改领导小组秘书处、郏县医院管理委员会承办的“2020-2021全国紧密型县域医共体建设总结交流大会暨典型案例发布仪式”近日在河南平顶山召开。

合理配置医疗资源 保证医疗服务同质化

国家卫生健康委基层司运行评价处处长胡同宇在主题演讲中表示，当前我国分级诊疗尚未形成有效机制，存在患者上转容易下转难的情况。在医共体建设中，以县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通为基层卫生发展的路径和目标，整合县乡医疗卫生资源，加强医共体建设和乡村服务能力，完善医疗资源集约配置，推进管理制度、人事制度、薪酬制度改革，强化医疗服务，加强医疗质量管理，提升基层服务能力。

黑龙江省铁力市医共体党委书记史家明表示，铁力市各乡镇卫生院地点、服务人群和服务承载力各不相同。医共体采取个性化施策，明确医共体各成员单位服务定位和发展方向。铁力市医共体村卫生所环境和设备实现标准化配备。通过建立乡村医生培训基地，人力资源共享，实现了“资源高效利用、人才按需流动、服务质量提升”的目标。采取中心药房制，由中心医院统一调配药品。积极开展义诊和巡诊活动，解决基层老百姓看病上下流转不方便的问题。此外，铁力市正在筹备的医养集团和医共体信息化系统正在提档升级中，以保证医疗服务同质化，真正实现互联互通。为进一步弥补人力资源和设备不足的问题。天长市卫健委副主任戴强介绍说，天长市以医疗资源的科学配置、医药价格的理顺以及分级诊疗制度的建立为主要目标，进行医联体改革。通过构建紧密型医共体，进一步提升县域服务能力，充分发挥医保支付的杠杆作用。改革开展以来，医院患者负担不增反减，医务人员的收入不减反增，医院总收入得到了有序增加，医疗服务体系能力明显提高，人民群众满意度也得到了明显的提升。

提升基层医疗服务能力 惠及更多患者

“河南有百分之八十的人口聚集在县内，要满足县域群众的健康服务需求，必须做强县域，提升基层医疗卫生服务能力。”河南省卫生健康委副主任谢李广表示，近年来，河南省坚持以紧密型县域医共体建设为抓手，持续推进县域综合医改，着力破解群众看病就医难题。各县市采取责权利一体、人财物统一的合作模式，建立完善的县带乡、乡管村、县联省市医疗合作机制，统筹城乡医疗资源融合发展。希望通过本次活动，相互交流学习，碰撞思想火花，共同助力紧密型县域医共体高质量发展。

平顶山市副市长刘颖表示，平顶山市委市政府高度重视卫生健康工作，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，健全完善医疗卫生服务体系，全面提升基层医疗卫生服务能力，不断优化健康服务和健康保障，人民群众的健康获得感、幸福感不断增强。希望通过这次会议，学习和借鉴其他地市的成功经验和先进做法，扎实推进紧密型县域医共体建设，让医改成果更好惠及群众、服务民生。

郏县县委书记丁国浩表示，郏县县委县政府高度重视卫生健康事业发展，近年来，坚持以建设健康郏县为目标，以全国县域公立医院综合改革试点县、全国县域紧密型医共体建设试点县为抓手，组建医疗健康集团，上线县级互联网医院，实现省市县乡五级医疗机构信息互联互通，推进分级诊疗制度建设，实现医、防、管同步发展。希望通过这次活动交流，进一步推动郏县卫生健康事业发展，更加有效地守护人民群众的生命健康安全。

郏县人民政府县长王景育表示，郏县作为全国紧密型县域医共体试点县，深入贯彻落实健康中国战略，成立郏县医疗管理委员会，创新提出建立健康共同体的改革思路，组建医疗健康集团，坚持疾病公共卫生服务和医疗并重，在郏县医疗健康集团特聘首席专家——郑州大学公共卫生学院时松和教授的指导下，创建了基于郏县家庭医生签约服务的“健共体3221模式”。强化县域医共体建设，促进县乡科室共建，组建县级医疗专家团队，成立县乡重点发展专科，全面实施县乡村三级健康服务联动机制，坚持把妇幼健康、中医药服务融入健康体。当前，郏县已基本形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗就医格局，公立医院运行效率和县域医疗服务能力不断提升，参保人员住院率、县外转诊人数和县外医保资金支出比例实现下降。

医防融合 着力提高县域慢病管理能力

县域医共体建设专家组专家、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心研究员韩晖在主题演讲中表示，医防融合是新时代建设健康中国建设的需求，要将健康融入到所有工作方针，为大众提供全方位、全生命周期的服务。通过建立人员通、信息通、资源通以及监督监管的制约机制，在县域医院、基层医疗机构和县域之间建立预防保健和医疗救治，促进管理方式、服务、信息以及绩效管理的融合。加强培训，再造流程，以家庭医生签约服务为抓手，以慢病医防融合为切入点，开出疾病治疗与健康管理的双处方，充分发挥现代信息技术的作用，提高效率，实现互联互通。

“城市医联体、县域医共体、专科联盟和远程会议是推进分级诊疗的四种形式。”国家卫生健康委卫生发展研究中心特聘研究员宋文舸在主题演讲中表示，县域医共体的建设在同新冠肺炎疫情斗争的过程中已初见成效，在强调“医防融合”的慢病管理中，基层融合尤为重要。要进一步推动行政管理体制的改革，改善医共体政策环境，促进城市医联体和县域医共体的对接，促进城乡医疗服务和健康事业的融合，助力县域医共体高质量发展。

“医共体建设要保证老百姓得到实惠，提升基层医疗服务能力，引导优质资源下沉，特别强调要建立医防融合的管理模式。”县域医共体建设专家组专家、阜阳市中医院院长陈雷表示。

多方助力 共同推进医共体高质量发展

在主题为“紧密型县域医共体建设实践”的圆桌论坛环节，郸城县卫生健康委员会党组书记付登霄、郏县卫生健康委员会党组书记张利恒、宁化县总医院党委书记巫锡煌、尤溪县总医院院长胡永兴、广西桂林市恭城瑶族自治县卫生健康局副局长雷蔚菲就紧密型医共体建设方面的问题进行了讨论和分享。

滨州市沾化区卫健局局长张玉峰、郏县医疗健康集团院长张晓梅、平顺县人民医院院长杨红勇、长兴县人民医院公共卫生管理中心副主任陈芸就“县域医共体慢病管理”方面进行了主题分享和交流。

活动现场举办了2021全国紧密型县域医共体典型案例推荐活动启动仪式，并公布了“2020-2021全国紧密型县域医共体建设典型案例”入选名单。