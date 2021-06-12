广东居民可通过两种方式约种第二剂疫苗

为方便群众预约接种第二剂新冠疫苗，6月11日广东省卫生健康委发布了预约接种第二剂新冠疫苗方式：广大群众可通过“粤健通”微信小程序、粤苗APP实时查看接种点新冠疫苗的号源，根据个人接种情况，预约接种第一剂、第二剂。预约平台分设了内地居民、港澳台同胞、外籍人士预约通道，但均为同一个号源池。

请广大群众合理安排接种时间，先预约后接种。

此外，为方便群众看病就医，减少因人员流动带来的疫情传播风险，广东省卫生健康委还在“粤健通”微信小程序建设了互联网医院专区，汇聚省内互联网医院，为群众提供线上问诊、开药等服务。

如何使用“粤健通”微信小程序预约第二剂新冠疫苗

（以内地居民个人预约为例）

一、使用微信扫码，进入“粤健通”小程序并注册。

二、在“粤健通”小程序首页，找到新冠疫苗预约专区，选择相应的预约通道。

三、进入广东省新冠疫情防控服务专区，点击“新冠疫苗个人接种预约”。

四、进入成人档案列表，点击下方的“添加成人”，填写档案信息并点击“确定”，完成档案创建。

五、找到需要预约第二针疫苗的成人，点击下方的“第二针”，即可开始预约信息填报。

六、进入预约信息填报页面，填写完成后点击“确定预约”，即可完成预约登记。

七、预约成功后，点击下方的“预约记录”，即可查看预约记录信息。（全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信）