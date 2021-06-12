端午假期照常进行疫苗接种

新闻发布会现场

昨日上午，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，省卫生健康委、省教育厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省市场监管局、广铁集团相关负责人介绍了端午节假期疫情防控相关工作安排。广东省卫生健康委副主任、省中医药局局长徐庆锋透露，专家研判认为，广州市疫情形势趋于缓和，在向积极向好方向发展，但不排除还会有散在病例发生的可能。

为满足群众核酸检测的需求，端午节假期期间，医院核酸检测点将继续提供检测服务，有需求的人员可就近检测。疫苗接种工作也照常进行，有接种意愿的群众，特别是接种第一剂满21天未接种第2剂的群众，可按照公布的预约方式，先预约后接种，确保有序接种、安全接种，全省预约方式可登录“健康广东”微信公众号查询。

文/广州日报全媒体记者黄庆 图/广州日报全媒体记者庄小龙

在院治疗病例危重型6例、重型5例

徐庆锋透露，截至6月10日24时，广州市及其关联疫情累计报告确诊病例和无症状感染者140例，其中广州市确诊病例121例、无症状感染者7例，佛山市确诊病例10例，湛江市确诊病例1例，茂名市无症状感染者1例；深圳市疫情累计报告确诊病例4例，无症状感染者12例。

截至6月10日24时，在院治疗本土确诊病例134例，其中危重型6例、重型5例、普通型97例、轻型26例。此次疫情感染者老人、小孩较多，其中60岁及以上占30.1%、14岁及以下占12.8%，年龄最大的92岁，最小的1岁。“我们坚持人民至上、生命至上，迅速建立国家、省、市、院四级专家组会诊机制，钟南山院士等专家对危重病例进行视频连线会诊，调配全省最强力量、最优资源，千方百计救治每一名患者，抢救每一个生命。10日，广州2例确诊病例达到标准出院，2例无症状感染者转阴，解除隔离，他们还将继续进行康复隔离，确认无任何问题后再回家。”徐庆锋说。

专家研判认为，广州市疫情形势趋于缓和，在向积极向好方向发展，但不排除还会有散在病例发生的可能。

食 抽检市面流通粽子128批次全部合格

端午临近，如何保障广大市民特别是封控区的食品安全，也是人们关心的话题。广东省市场监管局副局长黄绍龙表示，市场监管部门严格按照工作部署，在落实好各项防控措施的同时，保障公众食品安全。市场监管部门加大对米面粮油、应节食品、酒类、肉类等节假日大宗消费食品的监督抽查力度，其中，针对节令食品，例如粽子，开展专项监督抽检，最近共抽检市面上流通的粽子128批次，检验结果全部合格。市场监管部门持续督促农贸市场、冷库等重点场所落实进场扫码、体温检测等防控措施；推动20个市建成64个集中监管仓，对进口冷链食品进行相对集中消杀管理；全面应用“冷库通”系统，大力推广随附追溯码，实现进口冷链食品全链条可追溯。同时，市场监管部门加强对居民生活必需品、防疫产品等价格监测力度，坚决打击哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等价格违法行为。5月21日以来，全省各级市场监管部门共检查相关经营主体63625户次，查处涉及居民生活必需品及防疫物资的价格违法案件35宗。

行 非中高风险地区人员出省须核酸阴性证明

端午假期，广东省提倡就地过节，减少人员流动。广州、佛山等市中高风险地区的全部人员严格执行管控要求，严禁擅自离开管控区域。省内低风险区域人员严禁前往中高风险地区，非必要不出省、非必要不出境，减少人员聚集、减少路途风险。广州、佛山市低风险地区人员出省，须出示48小时内核酸检测阴性结果。全省除广州、佛山市外的其他地区人员出省，须出示72小时内核酸检测阴性结果。

目前，全省交通站场基本实现刷身份证识别健康码状态，并自动获取疫苗接种及核酸检测结果。

广州白云机场在T1航站楼增设现场核酸检测点，提供24小时全天候新冠病毒检测服务，最快4小时便能出具核酸检测报告。

广州南站、广州站、广州东站分别设立了20套、5套、3套5G智能化健康防疫核验系统，旅客进站刷身份证即可实现几秒钟内快速查验健康码和核酸检测结果。

玩 广佛其他区域密闭性娱乐场所暂停营业

端午节期间，全省中高风险地区所在地市暂缓举办各级各类大型活动，不得组织龙舟赛事，不得组织龙舟饭等活动。其他地市“非必要不举办”大型活动，确有必要举办的，按照“谁审批、谁主办、谁承办、谁负责”和属地管理的原则，能延期就延期，不能延期的，开展风险评估，加强安全研判和监管督查，制定并严格落实活动组织工作方案、疫情防控方案、安全应急预案各项规定，切实压实各方主体责任，压缩规模、缩短时间，严格控制人流，减少人群聚集。

鼓励景区实行实名制购票，采取无现金支付等方式，推行门票分时段预约制度，实现错峰入园；不具备预约条件的景区，灵活采取限流措施。广州、佛山等市中高风险地区及实施封闭封控管理区域内的各类公共文化旅游场所全部停业；其他区域密闭性娱乐场所和旅游景区密闭场所暂停营业，公共文化场馆、旅游景区室外场所人员限流50%。全省除广州、佛山市外的其他地区旅游景区和影剧院、上网服务、娱乐场所、健身房等公共场所接纳消费者人数不得超过核定人数75%。

数读广东疫情防控

截至目前，全省累计甄别密接人员9015人、次密接人员20596人；累计采集环境样本17445份；累计完成二代基因测序120例。严格将密接、次密接人员全部集中隔离。

按照分区分级分类原则，加强人员管控，果断调整风险区、科学划定管控范围，全省划定高风险地区2个、中风险地区14个。

分级分层推进核酸排查，广州筛查3237.9万人次，佛山筛查1002.7万人次，经过科学风险评估，对珠三角地区和粤东西北重点区域共10个地市快速推进大规模人群筛查工作。

通过落实各项防控措施，茂名市、佛山市、深圳市分别自5月26日、6月5日、6月7日以来无新增个案报告；广州市近期新增病例多来自已封闭管控区域及隔离观察人员。