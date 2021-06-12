广州疫情何时受控？——权威专家回应疫情三大焦点问题

新华社广州6月11日电 广东省卫健委6月11日通报，截至10日24时，广州市及其关联疫情累计报告确诊病例和无症状感染者140例。

广州疫情何时受控？临床救治有何特点？溯源进展到什么程度？针对这些焦点问题，国务院联防联控机制综合组广东工作组和相关机构专家进行了回应。

焦点一：疫情何时受控？ 广州疫情风险范围日趋局限，形势趋于缓和

中国疾控中心研究员冯子健表示，广州疫情自5月21日发生以来，病例数已超百例，存在家庭及公共场所内传播的现象。通过流行病学调查，病例间传播关系比较明确，近期报告病例多来自已封闭管控区域及隔离观察人员。

“疫情自发现以来至今已超过14天，尚未在其他省份发现关联病例，广东省内仅出现有限量的远距离传播，且传播关系清楚，防控比较及时。”冯子健说。

目前，广东省已对经航空、铁路、公路、水运出省人员实施了严格的核酸检测阴性证明制度，且把广州、佛山等地人员离粤核酸阴性证明时间缩短至48小时，引导本省人员非必要不离粤。

冯子健表示，由于本次疫情自身的一些特点，例如中老年病例较多，病例聚集、聚餐、聚会较多，病例感染发病前的疫苗接种率较低等，病毒载量高，传播力强，多种因素作用给疫情应对和防控的实施提出了新的、更高的要求。

“结合当前各地采取的防控措施，专家研判分析认为，随着行之有效的聚集性疫情处置措施落实到位，本次广州疫情呈现阳性感染者逐渐减少走势，风险范围日趋局限，但不排除还会有散在病例发生的可能。”冯子健说。

冯子健说，广州市近日实施严格的防控策略和措施，形势趋于缓和，在向积极方向发展。

焦点二：临床救治有何特点？ 中老年患者多、病情进展快，采取“一患一档一策”治疗策略

国务院联防联控机制综合组广东工作组医疗救治组专家、中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东认为，与以往国内发生的20多次局部聚集性疫情相比，广州此次疫情在临床表现上有四个特点。

第一是病毒潜伏期较短，大部分是在感染后的一周以内就发病。第二是患者发病以后转为重型、危重型的比例比以往高，达到了10%-12%，12%以上的病人都需要氧疗；而且转为重型、危重型的时间提前了，以往需要6-10天，此次大部分只有3-7天。第三是患者的CT值非常低，CT值越低就表示体内病毒载量越高。第四是因为病毒载量高，患者核酸转阴所需要的时间也延长了。

“此次本地疫情表现出明显的家庭聚集性，而家庭聚集性疫情的一个特点，就是老人和小孩被感染的多。”管向东表示，这一次疫情，重型病人大多是70-90岁的老人，也给救治增加了难度。

目前，收治新冠肺炎患者的广州医科大学附属市八医院针对新冠肺炎患者采取“一患一档一策”的治疗策略，根据基础病、个人体质等实际情况精准施治，从病程早期就开始医疗干预，防止重症化。

市八医院院长雷春亮介绍，市八医院及支援专家实时对患者病情进行讨论和研判，根据病情变化调整治疗方案；同时重视人文关怀，如经常与患者聊天，鼓励他们吃好睡好、保持积极心态等。在中西医结合治疗下，保证病患的营养支持，提供个性化饮食服务，制定药膳食疗方案提高免疫力。目前，其他收治病例也在积极治疗之中。

市八医院感染病中心首席专家蔡卫平介绍，目前尚未有特效的抗病毒药物，对这些病人还是以支持治疗为主。对无症状感染者，主要给予中药治疗。总体而言，国家现有的治疗指南能够应付此次的变异毒株，但对病人还需给予更加细致的关注，及时调整用药。

焦点三：溯源进展到什么程度？ 疫情溯源仍然在进行，端午节期间要严格管控

冯子健表示，从目前针对感染者开展的病毒基因测序结果分析，显示基因序列结果高度同源，均为最早在印度发现的传播速度较快的Delta变异株（B.1.617），并有流行病学调查及实验证据，因此可以认为广州此轮疫情是由境外输入所致。

“此次疫情也是在印度发现的新冠病毒变异株首次在我国国内出现本土疫情。目前溯源工作仍然在进行。”冯子健说。

广东省疾控中心首席科学家林鹏介绍，自5月21日疫情发生以来，广东省根据实际情况，逐步扩大核酸检测范围，广州、佛山实现全员检测，深圳开展隔离人员例行检测和重点人群排查检测；6月7日，广东省根据疫情防控形势，启动珠海、中山等10个地级市分级分层核酸检测，对珠三角地区和粤东西北重点区域快速推进大规模人群筛查工作。

目前，广州一些区已经开展了多轮核酸检测，从核酸大筛查中也检测出了一些阳性病例。

广州市卫健委副主任陈斌11日表示，当前，全市仍有2个高风险地区和10个中风险地区，这提醒疫情仍未结束，病毒传播的风险依然存在。广州市疫情防控指挥部发出的第13、15、16号通告，对不同风险区域内的街道提出了封闭、封控以及闭环管理分级分类防控要求,目的在于最大程度减少人员流动，遏制疫情传播风险。

“对于即将到来的端午节假期，各行各业要严格落实防控措施，尤其中高风险及封闭封控等重点区域要严格执行管控要求，广大市民仍要紧绷疫情防控这根弦。”陈斌说。