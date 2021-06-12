持续开展疫苗接种 让更多群众尽快获得有效保护

本报北京6月11日电（记者张亚雄）截至6月10日，全国累计报告接种新冠疫苗84529.9万剂次。国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢11日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，在做好现阶段重点地区和重点人群接种工作的基础上，国家卫健委将持续开展对其他人群的接种工作，进一步提高人群接种覆盖面，让更多群众能够尽快获得有效保护。

崔钢介绍，目前各地的接种工作按照应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全和各类人群依序推进的原则组织实施。当前我国新冠疫苗接种工作保持稳妥有序、向上向好的态势。我国在疫苗接种剂次和在覆盖人群数量上都居于全球首位。

崔钢指出，国家对于大规模人群接种政策始终坚持稳妥审慎的原则。疫苗接种政策的制定，需要综合考虑传染病流行情况、疾病负担、疫苗的有效性和安全性等多种因素。目前，我国新冠疫苗接种主要在18岁以上人群开展，国家有关部门已经批准3~17岁人群可以紧急使用新冠病毒灭活疫苗。

崔钢表示，国家卫健委将根据疫情形势、防控工作需要和相关人群特点，组织专家研究制定针对3~17岁人群接种的具体政策，会同各相关部门共同组织实施好儿童青少年的接种工作。