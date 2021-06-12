全国累计报告接种新冠疫苗84529.9万剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京6月11日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制11日召开新闻发布会，介绍近期疫情防控和疫苗接种有关情况并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至6月10日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗84529.9万剂次。要继续全力以赴保障疫苗供应，加大疫苗接种组织实施力度，方便群众接种。

中国疾控中心研究员冯子健说，广东发生的聚集性疫情的病毒来源是印度变异毒株。国外研究数据显示，该毒株传播能力较强。近日，广州实施了严格的防控策略和措施，疫情已经趋于缓和，处于可控状态。从各地防控散发疫情的经验看，我国常态化防控措施和策略是有效的。要继续按照常态化防控要求落实各项防控措施，时刻紧绷疫情防控这根弦，继续坚持戴口罩、勤洗手、保持人际距离等措施，加强疫情监测。

端午假期，疫情防控不能麻痹大意。冯子健建议，在端午假期出行的人，要合理安排行程，避开中高风险地区。在旅行途中坚持做好个人防护，全程佩戴口罩、坚持勤洗手，保持人际距离，如果在旅途中出现发热、咳嗽、乏力等异常症状的，及时就近到医疗机构就诊、检测。

我国疫苗对变异毒株仍然有保护效果。冯子健介绍，国家研究显示，变异毒株可能有一定的免疫逃逸现象，但是现有的几种疫苗对这个毒株仍然有客观的保护效果。从这次广东的散发疫情来看，确诊病例里面没有接种过疫苗的人群，转为重症或者发生重症的比例显著高于接种疫苗的人，表明接种疫苗后对变异毒株仍然有保护作用。

“预防新冠肺炎最好的办法是接种疫苗。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，疫苗的保护效果不是100%，有些人接种疫苗后出现感染并不意味着疫苗保护效力不够。接种疫苗可以降低感染率、降低重症率、降低病死率。只有提高疫苗接种率，建立起人群的免疫屏障，才可以降低疫情流行强度或阻断疫情传播。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢说，做好老年人群的健康防护，一直是我们在整个新冠肺炎疫情防控中的重点内容。为指导各地做好各类人群，包括60岁以上老年人的接种工作，国务院联防联控机制疫苗接种工作协调组专门制定了《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，对60岁以上老年人的接种工作提出了接种建议和具体要求。近期，有关部门已经批准了3—17岁人群的新冠病毒疫苗紧急使用。国家将根据疫情的形势、防控工作需要和相关人群的特点，组织专家研究制定针对3—17岁人群接种的具体政策。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 02 版）