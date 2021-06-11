疫苗接种服务可更便捷

近日，江苏省卫健委等部门组织医务人员前往当地一城际铁路建设工地，为1060名铁路工程建设者集中接种新冠疫苗，得到了现场施工人员的一致称赞。

笔者认为，有关部门把新冠疫苗接种点搬到了重大工程建设现场，就地满足施工人员接种新冠疫苗的需求，既让一线工人吃了定心丸，也为构建群体免疫屏障作出了贡献，有关做法值得借鉴和推广。

在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的形势下，我国疫情防控措施得力，取得重大战略成果，不过，近段时间个别地方出现零星散发疫情，警示人们疫情防控不容放松。因此，我们要通过加快疫苗接种，防止出现“免疫落差”和“免疫洼地”，守住“免疫优势”和“免疫高地”，坚决防止疫情死灰复燃。近期各地疫苗接种意愿显著提升，接种速度不断加快。与此同时，重点工程施工人员、重要行业企业职工等部分群体，由于时间紧、距离远等，很难按照常规流程接种疫苗，因此，有关方面推行多元化接种方式势在必行。

笔者认为，在新冠疫苗定点接种点，可以采取网上预约、延长接种时间、扩大接种人群等方式，让人“找苗”更快捷，加快疫苗接种效率。针对工程建设等重点行业人群，可通过开辟新冠疫苗接种“绿色通道”，增加上门集中接种、夜场接种、流动接种等方式，打通疫苗接种服务的“最后一公里”，做到工作与健康两不误。（蒋波）