我国又一新冠病毒灭活疫苗上市使用

由中国医学科学院医学生物学研究所（以下简称医科院生物所）自主研发的科维福新型冠状病毒灭活疫苗首批上市供应国内紧急使用，为我国抗击新冠疫情再添利器，国产新冠灭活疫苗继续扩增产能。

据悉，新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，医科院生物所在党中央、国务院的总体部署下，积极承担疫情防控科研攻关任务，在应急疫苗研发、动物模型建立、病毒溯源及传播机理研究等方面开展科研攻关。在应急疫苗方面，重点推进新冠病毒灭活疫苗的研发，目前该疫苗的研究已取得阶段性成果。Ⅰ/Ⅱ期临床结果显示，该疫苗具有良好的安全性和免疫原性，在接种机体后能够快速诱导系统的免疫应答，全程免疫后14天中和抗体与抗S蛋白抗体阳转率分别达到96%与99.33%，能有效提供保护。所开展的交叉中和试验研究表明，该疫苗免疫机体诱导的抗体具有针对不同来源新冠流行株的交叉中和能力。

目前该疫苗的产业化实施工作正在稳步推进，医科院生物所在马金铺疫苗产业基地新建的新冠灭活疫苗生产车间已正式投入使用。同时该疫苗的扩能项目也在紧锣密鼓的建设中，预计年底建成投产，届时疫苗的年产量将扩增至5亿—10亿剂，为全球抗击新冠疫情再添薪火。

医科院生物所研制的新冠灭活疫苗免疫程序与同类疫苗一致，全程接种2剂，每剂间隔2—4周。目前接种年龄为18岁及以上人群。（赵汉斌）